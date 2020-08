In Nordrhein-Westfalen hat eine Frau die Polizei auf ein im Internet angebotenes gestohlenes Auto aufmerksam gemacht: Was sie nicht wusste: Ihr Mann hatte es bereits gekauft. Wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Montag mitteilte, war die 28 Jahre alte Frau aus Hannover auf der Suche nach einem geeigneten Wagen. Auf einem Internetportal fand sie ein Angebot für 17 500 Euro. Der Anbieter aus Duisburg gab an, er besitze nicht wie üblich zwei, sondern nur einen Wagenschlüssel. Damit erregte er das Misstrauen der 28-Jährigen, die zur Polizei ging.Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war - in der zweiten Augustwoche in Frechen bei Köln. Die Frau war erleichtert, dass sie nicht auf den Dieb hereingefallen war. Sie ahnte nicht, dass ihr Mann den Wagen bereits am Vortag gekauft hatte. Er war dafür nach Leverkusen gefahren und hatte einem Mann die Kaufsumme übergeben.„Der Wagen sollte anlässlich der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eine Überraschung sein“, berichtete ein Polizeisprecher. „Der Mann ist extra nach Dienstschluss mit dem Zug nach Leverkusen gefahren, um dort den Wagen in Empfang zu nehmen und den Traum seiner Frau zu erfüllen.“ Jetzt werde das Paar wohl auf den 17 500 Euro Verlust sitzen bleiben - denn der Wagen nebst falschem Schlüssel wurde von der Polizei sichergestellt.