Ein trüber Oktobertag. Einer von dieser Sorte, an denen den schmutzig grauen Wolken, die der Wind wüst über den Himmel peitscht, alles zuzutrauen ist – kurze Graupelschauer, träger Nieselregen oder ab und zu ein Kurzgewitter mit wuchtigen Donnerschlägen. An Dr. Börn Hollensteiner prallt all das ab. Der Montag hat so begonnen wie jeder Wochenanfang in seiner Praxis.