Münster/Rheinberg -

Von Doerthe Rayen

Macarons zergehen auf der Zunge. Die kleinen Baiser-Happen aus Frankreich sind ein Gedicht. Sie zu backen? Gar nicht so leicht. Ronald Lemm ist Konditor und leitet in der BakeNight Kursteilnehmer beim Macaron-Backen an - wegen Corona derzeit nur online. Wir haben es ausprobiert.