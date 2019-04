Von Bier auf dem Fleisch und anderen Todsünden am Grill

Gemüsespieße sind an den Ständen der Initiative immer am beliebtesten“, erzählt die Organisatorin von „Münster isst veggie“, Katharina Genking. Zum Grillen schneidet die 27-jährige Vegetarierin Gemüse wie Zucchini und Auberginen in feine Scheiben und rollt sie. Denn: „So schmecken sie am besten.“ Für gegrillte Zucchini-Röllchen schneidet sie Tofu in 2 cm kleine Würfel und mariniert sie einige Stunden (am besten über Nacht) in einer Marinade. Diese besteht aus: 10 EL Olivenöl, 5 EL Weißweinessig, 1 TL Senf, 1 TL italienischen Kräutern und einer klein gehackten Knoblauchzehe. Etwas von der Marinade zur Seite stellen. Die Zucchini mit einem Sparschäler in feine Scheiben hobeln. Je einen Tofuwürfel in eine Zucchinischeibe einrollen und auf die Spieße stecken. Mit Marinade bestreichen und grillen. „Man kann fast jedes Gemüse grillen, von Spargel bis hin zu Möhren und Lauch“, so die Juristin.