Schloss Salem - ein Ort, wo fürs Leben gelernt wird

Internationales Zusammenleben im Schloss Salem

Eine vielseitige und vielfältige Gesellschaft ist nicht nur die Zukunft, sondern längst die Gegenwart. Daher kann man eigentlich nicht früh genug damit anfangen, sich an das Zusammenleben mit Menschen verschiedener Herkunft zu gewöhnen. In der Schule des Schloss Salem und im angegliederten Internat haben Schüler die Möglichkeit, in einem besonders internationalen Umfeld zu lernen. Schüler und Lehrer stammen aus insgesamt 40 Nationen und bringen verschiedene Kulturen, Sprachen, Religionen, Mentalitäten und Sitten mit in die Schule.

Neben den üblichen Lernfächern wie Mathematik und Geschichte steht das Erleben und Erfahren anderer Sprachen und Kulturen im Vordergrund des Lehrplans an dieser besonderen Schule. Die Kinder, die hier ihre Abschluss machen, müssen im späteren Leben keine teuren Seminare über interkulturelle Zusammenarbeit mehr belegen, denn sie haben dies bereits in der Schule erlebt und verinnerlicht. Weltoffenheit, Rücksichtnahme und die Achtung vor fremden Einstellungen, Kulturen und Religionen sind hier nicht nur hohle Worte, sondern werden jeden einzelnen Tag tatsächlich gelebt. Vielfalt ist im Schloss Salem einerseits die Basis des Zusammenlebens. Sie soll aber auch das Ziel aller Bemühungen sein. Die Kinder werden ihrem Alter entsprechend unterrichtet und wie nebenbei an ein interkulturelles Lern- und Arbeitsumfeld gewöhnt. Dies wird ihnen in ihrer beruflichen Zukunft aber auch in ihrem Alltag viele Vorteile bringen.

Interkulturelles Lernen rund um die Uhr

Die Ausbildung an der Schule Schloss Salem orientiert sich an besonders hohen Standards. Das Lernkonzept umfasst nicht nur das reine Vermitteln von Wissen und Informationen. Die Schüler werden animiert, sich aktiv mit einzubringen und ihre Persönlichkeit im Zusammenleben mit anderen zu entwickeln. Auch das Hinterfragen von Informationen, die Suche nach plausiblen Informationsquellen und die Bildung einer fundierten eigenen Meinung spielen im Lernalltag eine wichtige Rolle. Das Internat bildet eine wichtige Säule der Schule, denn es ermöglicht den Kindern und Jugendlichen das Zusammenleben auch außerhalb des Unterrichts zu erfahren.

Das Meistern von Alltagssituationen, die Erfolge im Erlernen von Fremdsprachen beim Interagieren mit anderen Schülern und das Entwickeln eines Sinns für Gerechtigkeit verleihen den Absolventen von Schloss Salem ein besonderes Selbstbewusstsein sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - für ihr eigenes Handeln aber auch für andere. Dabei helfen die Schulverfassungen und die Tatsache, dass es im Schloss Salem ähnlich wie in einem kleinen Staat Gremien und Ämter gibt, die den Schülern übertragen werden. Das Lösen von Konflikten ist so integraler Bestandteil des Alltags, in den die Schüler sehr eng eingebunden werden. Gleichzeitig folgt das Gymnasium natürlich dem offiziellen Lehrplan von Baden Württemberg. Es werden nur zusätzlich zahlreiche Aktivitäten und Lerninhalte für die Schüler angeboten. Schloss Salem ist das bisher einzige Gymnasium in Deutschland, das "International Classes" anbietet, in denen sich die Schüler darauf vorbereiten, zwischen Abitur und IB zu wählen. Der Unterricht der "International Classes" erfolgt in englischer Sprache.