Wenn Eltern sich zu sehr um ihre Kinder sorgen

• Der Caritas-Verband bietet in unserem Verbreitungs­gebiet ein dichtes Netz an Erziehungs-Beratungsstellen. Über die Online-Seite des Verbandes lässt sich bequem nach Adressen und Telefonnummern suchen. Hier kommen die Beratungsstellen in der Diözese Münster: Ahaus-Vreden, Wüllener Straße 80, Telefon: 02561 4291-0; Gronau-Epe, Friedrichstraße 13, Telefon: 02565-2424; Ahlen, Rottmannstraße 27, Telefon: 02382-893-128; Borken, Turmstraße 14, Telefon: 02861-945-7500; Coesfeld, Osterwicker Straße 12, Telefon: 02541-7205-4200; Dülmen, Mühlenweg 88, Telefon: 02594-950-4221; Lüdinghausen: Liudostraße 13, Telefon: 02591-235-20; Emsdetten-Greven, Bachstraße 15 in Emsdetten, Telefon: 02572 157-39; Münster, Josefstraße 2, 0251-53009-338; Münster-Gievenbeck, Heinrich-Ebel-Straße 41, Telefon: 0251-87104-0; Münster-Kinderhaus, Idenbrockplatz 8, Telefon: 0251-26335-0; Münster-Coerde, Schneidemühler Straße 25, Telefon: 0251-13215-89; Münster-Hiltrup: Westfalenstraße 197, Telefon: 02501-2764-0; Rheine, Lingener Straße 13, Telefon: 05971-862261; Tecklenburger Land, Kosterstraße 19, Ibbenbüren, Telefon: 05451-5002-23; Warendorf: Kirchstraße 6, Telefon: 02581-6365-82.

• Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psycho­somatik und -psychotherapie am UKM bietet verschiedene Spezialsprechstunden an. Der Erstkontakt läuft über das Sekretariat. Meist stellen Haus- oder Kinderarzt eine Überweisung aus. Die Klinik hat auch eine Notfall-Ambulanz. Telefon: 0251/8352279, 8356701, 8356673

• Die Diakonie will Familien in Erziehungsfragen stärken und bietet ein vielfältiges Beratungsangebot an. Die Diakonie Münster hat ein Beratungs- und BildungsCentrum. Telefon: 0251/490150; Beratungs-und-BildungsCentrum@diakonie-muenster.de;

