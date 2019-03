Eckpunkte zusammentragen

Zunächst sollten Sie die wichtigsten Fakten erfassen. Für welchen Anlass ist das Geschenk? In welcher Preisklasse suchen Sie? Wer wird beschenkt und wie stehen Sie zu dieser Person? Soll das Geschenk eher klassisch und unverbindlich sein oder einen persönlichen Charakter haben?

Brainstorming

Nach diesen Vorüberlegungen kann das eigentliche Brainstorming beginnen. Tragen Sie zusammen, was Sie über die zu beschenkende Person wissen, am besten schriftlich. Welche Hobbys hat sie, wie alt ist sie, was ist ihre Lieblingsfarbe? Hat sie besondere Vorlieben, etwa im Bereich Sport, Technik oder Lifestyle? Hat sie schon länger einen Wunsch, steht vielleicht eine Reise oder eine größere Anschaffung an? Kommt ein Erlebnisgutschein in Frage? Lassen Sie sich bei dem Zusammentragen der Informationen im Internet inspirieren. Unter https://www.geschenkidee-sofort.de/ beispielsweise können Sie viele Punkte Ihrer Suche konkret eingeben und erhalten über einen Geschenkefinder entsprechende Geschenkideen als Anregung.

Nicht zögern - handeln

Sie haben das perfekte Geschenk gefunden? Dann schieben Sie die Besorgung nicht auf die lange Bank. Das erste Gefühl täuscht nicht und erledigt ist erledigt. Egal, ob Sie das Präsent in einem Onlineshop bestellen oder in einem Geschäft kaufen wollen, handeln Sie zügig, um böse Überraschungen zu vermeiden. Ist genau das Geschenk plötzlich nicht mehr verfügbar, beginnt die Suche ansonsten von vorne.

Last but not least - die Verpackung

Eine kreative Verpackung gibt Ihrem Geschenk den letzten Kick. Nicht umsonst ist in der japanischen Kultur die Verpackung wichtiger als der Inhalt. Andersherum verliert selbst das schönste Präsent lieblos verpackt seinen Glanz. Eine Karte mit gut gewählten Worten, einem passenden Spruch oder einem geeigneten Zitat gibt dem Mitbringsel eine persönliche Note und zeigt Ihr Bemühen.