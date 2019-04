Familie, Haushalt und Beruf: So passt alles unter einen Hut

Das Leben ist im Wandel

Ein Leben verläuft nie nur gleichförmig. In den Jahrzehnten, die mit der Berufstätigkeit ausgefüllt sind, wird geheiratet, Kinder werden geboren und großgezogen und Angehörige müssen gepflegt werden. Die alltägliche Arbeit im Haushalt darf dabei nicht vergessen werden – sie bringt unterschiedlich hohe Belastungen mit sich, je nachdem, wie viele Personen gerade versorgt werden müssen. All diese Bereiche werden unter dem Begriff Care-Arbeit zusammengefasst und wurden früher von Frauen unentgeltlich und „im Hintergrund“ erledigt.

Frauen wollen heute mehr

Doch Frauen wollen heute mehr vom Leben, als nur die Hemden ihres Mannes zu bügeln und für sein leibliches Wohl zu sorgen. Sie wollen eigenes Geld verdienen und sich selbst verwirklichen. Frauen werden auch in NRW im Berufsleben immer sichtbarer. Diese Entwicklung in Richtung Freiheit hat jedoch auch ihre Schattenseiten. Die Care-Arbeit ist nämlich nicht weniger geworden, auch wenn der Haushalt dank Waschmaschine, Geschirrspüler & Co weniger aufwändig erledigt werden kann. Dennoch lastet sie meist auf den Schultern der Frauen – zusätzlich zu den Anforderungen, die der Beruf mit sich bringt. Das ist wohl einer der Gründe, warum sich viele Frauen dafür entscheiden, lediglich Teilzeit zu arbeiten. So lange sie durch einen arbeitenden Partner oder Ehemann abgesichert sind, ist das auch kein Problem, doch sobald es zu einer Trennung kommt und Frauen finanziell auf eigenen Beinen stehen müssen, beginnen die Herausforderungen.

Genügt das Geld nach einer Trennung?

Häufig reicht ein Gehalt gerade so, um mit dem Haushalt über die Runden zu kommen, doch mit einem Teilzeitjob kann eine getrennte Frau es kaum allein schaffen. Der Einstieg in die Vollzeitbeschäftigung ist nicht immer möglich. Zudem werden Frauen immer noch schlechter bezahlt als Männer, was einen zusätzlichen Nachteil bedeutet. Die Konsequenz ist, dass immer mehr junge Frauen das Thema Kinder weit nach hinten schieben, um sich zunächst ihrer Karriere widmen zu können. Doch genau dann, wenn sie genug ausgebildet sind und ausreichend Erfahrung gesammelt haben, um im Job richtig durchzustarten – meist mit Mitte, Ende 30 – ist die letzte Chance auf eigenen Nachwuchs fast verstrichen. Die Konsequenz: Entweder verzichten die Frauen auf Kinder, oder sie landen doch wieder in der Teilzeitbeschäftigung ohne echte Chance auf Rückkehr und Aufstieg.

Doch es gibt einiges, was Familien von vornherein tun können, damit die Frauen berufstätig sein und bleiben können.

Wie können Familien sich optimal organisieren?

Wer sich organisiert, bekommt mehr Dinge unter einen Hut und muss trotz der zu leistenden Care-Arbeit nicht auf die eigene Karriere verzichten. Hier sind unsere Tipps für mehr Entlastung und eine bessere Verteilung der Aufgaben:

Viele Frauen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre kleinen Kinder betreuen lassen. Eine Lösung kann sein, die Betreuung mehr im privaten Rahmen zu organisieren. Das kann zum Beispiel über eine Freundin geschehen, die als Tagesmutter arbeitet, oder die Großeltern werden für diese Aufgabe eingespannt.

Es gibt keinen Grund, den ganzen Haushalt allein zu schmeißen. Online findet sich problemlos eine zuverlässige Haushaltshilfe , die kompetent und vertrauenswürdig ist.

, die kompetent und vertrauenswürdig ist. Wer ein Haus baut oder kauft, was in Zeiten historisch niedriger Zinsen für viele Familien in greifbare Nähe rückt, sollte überlegen, ob er nicht gleich für mehrere Generationen planen will. Wenn alle unter einem Dach leben, dann fällt die Betreuung sowohl der jungen als auch der alten Familienmitglieder wesentlich leichter.

Paare sollten an einem Strang ziehen, was den Haushalt und die sonstigen Pflichten neben der Arbeit betrifft. Auch Männern können ihren Teil dazu leisten und Verantwortung übernehmen. Dafür müssen Frauen in diesen Bereichen allerdings auch „loslassen“ und den Männern zutrauen, dass sie sowohl im Bereich Haushalt als auch bei der Kinderpflege die gleichen Fähigkeiten haben – oder entwickeln können.

Männer, nehmt Elternzeit! Unternehmen sollten sich auf Eltern einstellen, so wie es in vielen skandinavischen Ländern ohnehin schon Alltag ist. das einzufordern, ist Sache der Männer, die im Berufsleben noch präsenter sind.

Frauen sollten sich gemäß ihrer Interessenlage und Fähigkeiten auch solchen Berufen zuwenden, in denen sie mit einer größeren Flexibilität rechnen können. Dazu zählen besonders die modernen Berufe, die hinter einem Monitor ausgeübt werden.

Politische Lösungen für ein modernes Dilemma

Es gibt einige Maßnahmen, die von Seiten der Politik und der Arbeitgeber für eine Entspannung der Situation sorgen können. Zunächst einmal geht es darum, Familien zu entlasten, indem die Betreuung von kleinen Kindern sichergestellt ist. Dafür müssen die Krippen und Kindergärten weiter ausgebaut werden und zudem eine wirklich gute Betreuung bieten. Arbeitgeber sollten zudem bereit sein, Frauen nach der Babypause in Teilzeit oder Vollzeit, ganz nach deren Bedürfnissen, wiedereinzustellen. Auch der Einstieg in die Vollzeit nach einer Teilzeitphase sollte erleichtert werden.

Unternehmen sollten bedenken, dass Frauen durch die Care-Arbeit vielfältige Kompetenzen in Bezug auf Organisation und andere Eigenschaften erlangen. Frauen sollten hingegen diesbezüglich gestärkt werden, dass sie in Gehaltsverhandlungen selbstbewusst zu ihren Forderungen stehen, regelmäßig um eine Gehaltserhöhung bitten und ihr Licht dabei nicht unter den Scheffel stellen. Die ungleiche Bezahlung hängt nämlich zu einem guten Teil auch damit zusammen, dass Frauen weniger Forderungen stellen.