„Mir ist sooo langweilig“

Wenn Marlene ihrer Mutter sagt, dass ihr langweilig sei, beginnt ein Spiel, das mittlerweile beide mögen. Die Mutter schickt ihre achtjährige Tochter in ihr Zimmer und empfiehlt immer dies: „Dreh dich einmal im Kreis und nimm das Spielzeug, das du schon lange nicht mehr in den Händen hattest.“ Meistens taucht Marlene erst nach zwei Stunden wieder auf – das Spiel war einfach zu spannend, um es abzubrechen.

Andere Eltern würden eine solche Situation vermutlich als eine Art Luxus-Langeweile bezeichnen und dann von ihren eigenen Kindern erzählen, die ständig unmotiviert seien. Manche Eltern machen sich ernsthaft Sorgen: Kann es sein, dass ihr Kind zu Ideenlosigkeit neigt oder – was sie noch schlimmer finden – nicht zu leichtfüßiger Bildungsaufnahme in der Lage ist?

Mit der Langeweile kommt die Kreativität

Das Problem beginnt bereits bei der Definition: Langeweile steht in einem denkbar schlechten Ruf. „Sie wird als Mangel an Selbstregulation empfunden“, meint Stefanie Greubel , Professorin für Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule in der Nähe von Köln. Wer sich langweile, so die weit verbreitete Ansicht, dem fehle Kreativität und Durchhaltevermögen.

Dabei ist Langeweile die Voraussetzung für Kreativität. „Nur wer diesen Zustand der Leere zulässt, kann erkennen, dass daraus etwas Neues erwächst“, erklärt die Professorin. Der Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge spricht sogar vom „Glück der Langeweile“ und ärgert sich, dass sie verkannt und abgewertet wird. Dabei sei sie „wichtiger und notwendiger denn je“, schreibt er auf seiner Homepage.

Untersuchungen belegen, dass der Mensch schwierige Aufgaben besser lösen kann, wenn er zuvor eine einfache erledigt hat. „Das Gehirn verlangt dann nach Herausforderungen“, sagt Stefanie Greubel, die diesen Effekt kürzlich noch intensiv erlebt hat: „Ich habe Monate an einem Vortrag gearbeitet und kam nur zäh voran, weil das Thema einfach nicht mein Thema war. Zwischendurch habe ich die nächste Sitzung fürs Seminar vorbereitet und war selbst erstaunt, welche Ideen ich plötzlich entwickelt habe.“ Das Gehirn braucht offenbar Phasen der Langeweile, um Areale zu aktivieren, die pure Kreativität freisetzen.

Fremdbestimmter Tagesablauf

Kinder sind dazu heute genauso in der Lage wie ihre Eltern- und Großeltern-Generation. Sie kommen nur kaum mehr dazu, ihr kreatives Potenzial unter Beweis zu stellen. „Früher hatten Kinder einen Zeitablauf, der selbstbestimmter war. Sie konnten die Kompetenz entwickeln, sich selbst zu erforschen und mit dem zu beschäftigen, was sie wirklich interessierte“, sagt Stefanie Greubel.

Viele Kinder haben heute gar keine Zeit mehr, herauszufinden, für welche Themen und Gebiete sie sich so begeistern, dass sie sich darin verlieren könnten. Ihr Tagesablauf ist streng getaktet – Kita, danach Schule, anschließend in die Übermittagsbetreuung und danach zum Training. „Sie werden von einem System zum nächsten weitergereicht und müssen dort nach den jeweiligen Regeln funktionieren.“ Nach Ansicht der Erziehungspädagogin wäre ein ausgewogenes Maß an Forderung und Unterforderung wichtig.

Viele Eltern sind schlechte Vorbilder

Das scheint auch das Bildungssystem nicht leisten zu können. Nach aktuellen Studien ist bereits jedes vierte Grundschulkind häufig in der Schule gelangweilt. Ein Wechsel der Unterrichtsmethoden kann sie aber aus dieser der Situation geschuldeten Apathie herausbringen.

Ein anderes Problem: Viele Eltern taugen eher nicht als Vorbild. Erzieher in Kindergärten beobachten immer wieder Mütter und Väter, die ihr Smartphone nicht einmal aus den Augen lassen, wenn sie sich von ihren Kindern verabschieden. In Bahn und Bus sind die Menschen zu Exoten geworden, die eine Weile lang nichts tun und einfach die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen.

Der Griff zum Smartphone ist längst ein Automatismus, der als solcher gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Es ist Lebensbegleiter, fast so wichtig wie ein besonders vertrauter Mensch.

Mut zum Planlosen

Um dem entschieden vorzubeugen, hat sich Marlenes Mutter vorgenommen, in den Ferien das Handy zu Hause zu lassen, wenn die Familie Ausflüge macht. Bei Stefanie Greubels Kindern haben Schlafanzugtage in den Ferien und an den Wochenenden Tradition. „Sich einfach treiben lassen und sehen, wohin der Tag uns führt. Kein Programm machen, nicht alles verplanen.“ Auch für den gemeinsamen Urlaub sei das wichtig, findet die zweifache Mutter.

Langeweile: Wie Psychologen sie definieren Aus dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik: „Langeweile ist psychologisch betrachtet ein Zustand, der entsteht, wenn Menschen ihre Aufmerksamkeit nicht auf etwas richten können, sodass der aktuelle Zustand als unbefriedigend erlebt wird und der Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit entsteht. Übrigens hat schon 1885 Francis Galton einen Bericht mit dem Titel „The Measure of Fidget“ veröffentlicht und darin seine Beobachtungen zum Verhalten eines unruhigen Publikums bei einer wissenschaftlichen Konferenz dargestellt. "(...) Langeweile lässt sich als biochemischer Prozess im Gehirn erklären, denn wenn jemand monotone Tätigkeiten verrichten muss, wird das Belohnungszentrum im Gehirn nur wenig aktiviert. Ist dies über einen längeren Zeitraum der Fall, entsteht Dopaminmangel (...)“ Verwendete Literatur: Stangl, W. (2019). Stichwort: ‚Langeweile‘. Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik. WWW: https://lexikon.stangl.eu/11978/langeweile/ (2019-06-19) ...

Dabei ist die Absicht vieler Eltern, ihren Kindern ein Maximum an Wissen und Bildung zugänglich zu machen, nachvollziehbar und an sich lobenswert. Falsch ist jedoch „das Gerüst, in das wir unsere Kinder stecken. Es nimmt ihnen die Chance, sich selbst zu definieren und herauszufinden, was ihnen wirklich großen Spaß macht“. Und es kann zu Enttäuschungen führen: „Viele Kinder“, sagt die Forscherin, „haben das Gefühl, dass ihre Eltern gar nicht mehr so sehr daran interessiert sind, etwas mit ihnen gemeinsam zu machen.“

Kein Interesse heucheln

Und was sollten Eltern tun, wenn ihre Kinder laut über Langeweile klagen? Mit ihnen spielen, Beschäftigungsangebote unterbreiten oder gar nichts tun? „Natürlich kann man sagen, ,komm, lass uns etwas zusammen machen‘, meint Stefanie Greubel. Allerdings sollten Eltern auch meinen, was sie sagen. „Wenn man in Wirklichkeit lieber weiter das Buch lesen will, das gerade so spannend ist, dann sollte man nicht Interesse heucheln.“

Eltern sollten ihre Kinder nicht beschimpfen. Sie könnten stattdessen sagen: „Ich kenne das Gefühl und weiß, dass es weggeht, wenn du es einen Moment zulässt.“ Sich auf die sprichwörtliche Wiese zu legen, kann hilfreich sein. Das auf Kreativität spezialisierte Hirnareal wird sich schon melden.

Wobei das, was dann erwächst, Eltern nicht unbedingt immer gefällt. Stefanie Greubel beispielsweise erinnert sich bestens an die Urlaubslandschaft, die sie als Kind nach einer Phase der Langeweile an die Zimmerwand gemalt hat. Die Freude ihrer Eltern hat sich in Grenzen gehalten . . .