Es sieht ein bisschen aus wie am Flughafen-Check-in. Nur dass diejenigen, die vor ihre ­Tische treten, weit davon entfernt sind, eine Fernreise anzutreten. Stattdessen erhalten die knapp 40 Vor- und Grundschüler an diesem heißen Nachmittag ihre einheitlichen Shirts, erfahren Organisatorisches und erleben mit einem Dorfspiel den Auftakt zu den „Ferienspielen“ in Eggerode.