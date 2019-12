Wie Pakete zum Weihnachtsfest pünktlich ankommen

24 Pakete erhält ein Deutscher laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey im Schnitt pro Jahr - mehr als in kaum einem anderen Land. In der Vorweihnachtszeit steigt sogar die Zahl der verschickten Pakete. Die Verbraucherzentrale NRW und die Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG (ARAG) geben Tipps, wie das Paket besser unter dem Weihnachtsbaum landet.

Vorbereitung vor dem Versand

Um zu verhindern, dass Pakete unterwegs stecken bleiben oder automatisch aussortiert werden, ist es wichtig, dass Name und Adresse vollständig und gut lesbar angegeben sind. Kunden, die eine Verpackung wiederverwerten, sollten die vorhandenen Barcodes entfernen oder überkleben. Auf die Verwendung von Bändern und Schleifen sollte verzichtet werden, damit die Paketpost nicht in der Sortieranlage hängenbleibt, gibt die Verbraucherzentrale NRW zu Bedenken.

Die einzelnen Paketdienstleister kommen unterschiedlich häufig an die Tür, wenn ein Paket nicht direkt zugestellt werden kann. So sehen manche nur einen Zustellversuch vor, andere kommen hingegen bis zu drei Mal an die Tür, bevor das Paket zurück an den Absender geschickt oder in einen Paketshop umgeleitet wird. Kunden sollten sich vor dem Versand in den "Zustellbedingungen" schlau machen.

Paket beschädigt oder verloren

Pakete sind in der Regel bis zu einer Höhe von 500 bis 750 Euro versichert, je nach Transportunternehmen teilt die Verbraucherzentrale NRW mit. Geht etwas zu Bruch, sollte der Empfänger dies dem Absender umgehend mitteilen, denn der Absender muss dem Paketdienstleister innerhalb von sieben Tagen melden, wenn die versandte Ware beschädigt wurde. Bei sichtbaren Schäden sollte der Zusteller diese gleich an der Haustür registrieren und bestätigen.

Bei allen Paketen kann mit Hilfe der Paketnummer im Internet verfolgt werden, wo sie sich befinden. Hilft das nicht weiter oder geht die versandte Ware verloren, meldet der Absender das beim Kundenservice und stellt einen kostenlosen Nachforschungsauftrag. Dabei muss er den genauen Paketinhalt angeben und den Einlieferungsbeleg vorweisen können. Für die Nachforschung haben die Paketdienstleister mindestens 20 Tage nach Einlieferung des Pakets Zeit. Ausnahme Päckchen: Den Weg der Leichtgewichte bis zu zwei Kilogramm verfolgt DHL grundsätzlich nicht. Einen Versicherungsschutz für Verlust gibt's bei dem Transporteur nur gegen Aufpreis. Hier lohnt sich ein Vergleich mit anderen Paketdienstleistern wie Hermes, GLS oder DPD, empfiehlt die Verbraucherzentrale.

Was tun, wenn die Online-Bestellung nicht ankommt?

Geht bei Kaufverträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher die bestellte Ware auf dem Versandweg verloren, kann der Kunde nicht verlangen, dass die Ware noch einmal geliefert wird, bestätigt die Verbraucherzentrale NRW. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Unternehmer einen zuverlässigen Spediteur ausgesucht hat. Denn mit der Übergabe an ein solches Unternehmen habe der Anbieter seine Vertragspflichten erfüllt, meint der Bundesgerichtshof (Az.: VIII ZR 302/02).

Allerdings muss der Kunde nichts bezahlen, wenn er die Ware nicht erhält, selbst wenn inzwischen die Rechnung kommt und auf Zahlungsfristen verweist. Darauf verweist die Verbraucherzentrale NRW. Das Versandunternehmen darf den Kaufpreis also erst dann fordern, wenn die Ware den Empfänger nachweislich erreicht hat. Dafür ist in der Regel eine persönliche Übergabe durch den Paketdienst erforderlich. Die Sendung kann aber auch einem Familienangehörigen ausgehändigt werden. Verschwindet sie danach, muss der Kunde trotzdem zum Geldbeutel greifen. Auch wenn Kunden sich weigern, die Ware anzunehmen oder irrtümlich eine falsche Lieferadresse angegeben haben und das Paket deshalb nicht zustellt werden kann, ist der Versandhändler seiner Lieferpflicht nachgekommen.

Nicht auf Ihre Kappe nehmen müssen Kunden dagegen Fehler des Zustellers. Stellt der Paketdienst die Sendung einfach vor der Haustür ab und wird sie gestohlen oder händigt er sie einem Hausbewohner aus, der nicht zum Empfang bevollmächtigt war, geht der Verlust der Ware auf das Konto des Verkäufers. Der Kunde muss den Kaufpreis dann nicht bezahlen.

Wer von seinem Widerrufs- oder Rückgaberecht Gebrauch macht, sendet die Ware auf Gefahr des Unternehmers zurück. Wird die gekaufte Sache bei der Rücksendung beschädigt oder geht sie verloren, muss kein Ersatz geleistet werden und der Kunde erhält den Kaufpreis trotzdem zurück, so die Verbraucherzentrale NRW.

Ersatzzustellung beim Nachbarn

Die meisten Paketdienste behalten sich in ihren Vertragsbedingungen die sogenannte Ersatzzustellung an Nachbarn vor. Das kann praktisch sein, wenn der auch tagsüber zu Hause ist. Dabei kann das Paket auch schnell mal eine Straße weiter landen, gesetzlich ist nämlich nicht definiert, wie weit entfernt ein Nachbar wohnen darf. Grundsätzlich muss kein Nachbar ein fremdes Paket annehmen. Sobald der Empfang allerdings quittiert wird, muss das Paket sorgfältig verwahrt werden – es darf dem Empfänger beispielsweise nicht einfach vor die Tür gestellt werden. Denn dann haftet der Nachbar unter Umständen dafür, wenn die Sendung wegkommt oder Schaden nimmt. Wer ein Paket erwartet, sollte seinen Nachbarn am besten vorher informieren. Alternativ kann beim Paketdienstleister auch ein Wunschnachbar als Zustelladresse hinterlegt werden, wenn keine Zustellung an jeden beliebigen Nachbarn gewünscht wird.

Wer sein Paket ausschließlich selbst entgegennehmen will, kann bei einigen Versendern beim Bestellen den kostenpflichtigen Service eigenhändig buchen, dann darf der Bote das Paket nur dem Empfänger selbst oder jemandem aushändigen, der eine schriftliche Vollmacht zur Annahme der Sendung hat.

Verzögerte Lieferung

Paketdienstleister geben in ihren Geschäftsbedingungen Lieferzeiten für die Paketzustellung an, dies seien jedoch nur unverbindliche Regellieferzeiten und keine garantierten Lieferdaten, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Kunden, die möchten, dass ihr Paket zu einem bestimmten Termin geliefert wird, sollten daher auf sogenannte Expresslieferungen der Paketdienste zurückgreifen. Diese sind allerdings meist teurer als der Standardversand.

Wertvolle Ware

Kunden, die Geld in einem einfach frankierten Umschlag verschicken, haben in der Regel keinen Anspruch auf Schadensersatz, falls der Brief oder sein Inhalt bei der Beförderung verloren geht, gibt die Verbraucherzentrale zu Bedenken. Ein Geldgeschenk oder wichtige Dokumente seien besser abgesichert, wenn Bares oder Wichtiges zum Fest als Wertbrief versendet würde. Dieser Service kostet bei der Deutschen Post AG 4,30 Euro extra zum Standardporto. Hierbei sind bis zu 100 Euro Bargeld oder 500 Euro an Sachwerten versichert.

Falsche Lieferung

Erhält eine Person ein Paket, das sie gar nicht bestellt hat, darf sie laut ARAG-Experten damit machen, was sie will. Das bedeutet: Die alte Dame, die einen Karton voll Bauklötze erhalten hat, darf damit spielen, sie entsorgen oder an die Enkel verschenken – der Versender hat keinerlei Ansprüche gegen sie. Eine Ausnahme gibt es laut Gesetz allerdings: Handelt es sich bei der Sendung erkennbar um eine irrtümliche Lieferung, weil zum Beispiel die Nachbarin der alten Dame den gleichen Nachnamen und ein kleines Kind hat, ist sie verpflichtet, die Ware aufzubewahren und auf Aufforderung des Unternehmens herauszugeben.

Wo liefert man Irrläufer ab?

Nirgends. Die Seniorin aus dem Beispiel darf im Fall einer irrtümlichen Lieferung vom Versender verlangen, die bunten Bauklötze bei ihr abzuholen. Und sie darf eine angemessene Frist einräumen. Rührt sich der Versender daraufhin nicht, darf sie das Kinderspielzeug wiederum verschenken, wegwerfen oder als Andenken behalten. Entscheidet sich die alte Dame, das Paket zur Post zu bringen, hat sie nach Auskunft der ARAG Experten Anspruch auf einen sogenannten Aufwendungsersatz, also die Erstattung der Rücksendekosten.

Alternative: Paket zum Arbeitsplatz schicken?

Kunden können Pakete zum Arbeitsplatz schicken lassen, wenn der Chef es nicht untersagt, geht aus der Pressemitteilung der ARAG hervor. Ein Rechtsanspruch darauf bestehe allerdings nicht. Wurde von Seiten der Betriebsleitung ausdrücklich ein Verbot ausgesprochen, müssen sich Arbeitnehmer auch in der Vorweihnachtszeit daran halten. Sonst droht eine Abmahnung, im Wiederholungsfall sogar die Kündigung. Und Vorsicht: Auch wenn es in den meisten Betrieben erlaubt ist, sich Päckchen liefern zu lassen, bedeutet das nicht, dass die Arbeitnehmer auch während der Arbeitszeit oder vom Dienst-PC aus im Internet einkaufen dürfen.

Wann kommt die Weihnachtspost noch an?

Die Deutsche Post verspricht, dass Weihnachtsbriefe, die bis zum 21. Dezember 2019 eingeliefert werden, innerhalb Deutschlands noch rechtzeitig zum Heiligen Abend ankommen würden. Briefe ins europäische Ausland müssten am 16. Dezember bei der Post sein, um pünktlich zum Fest anzukommen, alle anderen am 11. Dezember. Ähnliche Daten gelten für Päckchen und Pakete, die noch rechtzeitig zur Bescherung ankommen sollen:

• Innerhalb Deutschlands sollten Pakete spätestens am 20. Dezember aufgegeben werden.

• Pakete in europäische Nachbarländer sollten bis zum 14. Dezember bei der Post sein, mit kostenpflichtigem Premiumversand reicht auch der 17. Dezember

• Pakete in sonstige europäische Länder sollten bis zum 10. Dezember aufgegeben werden.

• Der Termin für Pakete außerhalb Europas war der 30. November.

Laut Deutscher Post schließen die meisten Filialen an Heilig Abend und Silvester um 12 Uhr mittags.

Expressbrief

Last-Minute-Weihnachtsgrüße erreichen ihr Ziel meist noch rechtzeitig, wenn man den Expresszuschlag für die schnelle Post mit in Kauf nimmt, empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW. Falls die Beförderung unbedingt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen muss, können Absender gegen Aufpreis oft sogar selbst festlegen, bis zu welcher Uhrzeit der Expressbrief am anderen Tag sein Ziel erreichen soll.

Weitere Infos rund um den Brief- und Paketversand gibt es im Online-Portal www.post-ärger.de , der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Thüringen.