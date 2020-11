Urlaub an der Ostsee

Planungssicherheit an der Ostsee?

Das Jahr 2020 hat der deutschen Tourismusbranche stark zugesetzt. Hintergrund ist, dass viele ausländische Touristen weggeblieben sind und die Branche nicht mit den Umsätzen rechnen konnte, die sie die anderen Jahre verzeichnet hatte. Wer in der kommenden Saison Urlaub machen möchte, kann dies mit größter Wahrscheinlichkeit am besten im Inland tun. Gerade in den Sommermonaten wird sich die Lage vermutlich so weit beruhigt haben, dass man davon ausgehen kann, dass Urlaub im eigenen Land wieder möglich sein wird.

Die Metropolen an der Ostsee

Doch wenn man sich nun entschieden hat, dass man im Urlaub an die Ostsee fahren möchte, muss man sich für die Art des Urlaubs entscheiden. Die Ostsee bietet gute Möglichkeiten für einen entspannten Urlaub. Wer gerne viel sehen möchte, findet hier einige Möglichkeiten zum Wandern. Aber auch Städtetrips sind hier möglich. Die Hauptstadt von Schleswig-Holstein befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Ostsee. Durch die Kieler Förde ist die Hauptstadt direkt mit der Ostsee verbunden. In der ganzen Stadt ist daher stets eine frische Brise zu vernehmen, die das Flair einer modernen Stadt mit der Natur verbindet. In nicht unmittelbarer Nähe zur Ostsee, aber dennoch sehr nah an der Küste liegt die ehemalige Hansestadt Lübeck. Sie ist vor allem für ihre Architektur bekannt, die bis heute von der Hanse Vergangenheit geprägt wird. Außerdem kennt man Lübeck auch für das berühmte Lübecker-Marzipan.

Wer einen Städtetrip plant, ist mit Sicherheit mit einer Ferienwohnung gut beraten. Auf travanto.de können Sie sich über Ferienwohnungen informieren und direkt buchen.

Landschaft genießen

Der lange Küstenstreifen der Ostsee hat an vielen Ecken und Enden etwas Schönes für Wanderer zu bieten. Jedoch wollen wir eine Landschaft hierbei besonders hervorheben. Die Insel Fehmarn bietet neben hochmodernen Hotelanlagen auch eine weite Sicht und unzählige Sandstrände. Es kommen also sowohl Erholungsurlauber als auch Wanderer auf ihre Kosten. Das Bequeme an einem Urlaub auf Fehmarn ist vor allem die gute Erreichbarkeit. Man kann die Insel entweder klassisch mit Schiff oder Fähre erreichen, jedoch auch mit einem Auto. Seit Mitte der 1960er Jahre kann man die Insel auch über die Fehmarnsundbrücke. Diese Brücke ist sowohl Auto- als auch Eisenbahnbrücke und bietet somit einem weiteren Verkehrsmittel Zugang zur Insel.

Wer Fehmarn selbst erleben will, kann sich auch online problemlos eine Ferienwohnung buchen. Auf der Seite fehmarn-travel.de können Sie sich ebenfalls gute Ferienwohnungen auf der Insel anzeigen lassen und sie direkt online buchen.

Fazit

Die Ostsee bietet auf der Seite von Schleswig-Holstein viele wunderschöne Ecken. Man kann definitiv eine schöne Zeit dort erleben und es wird für jede Urlaubsgattung etwas geboten. Egal ob Wanderurlaub, Erholungsurlaub oder Städtetrip hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.