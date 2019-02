Donaueschingen (dpa) - Der Hersteller Ricosta ruft wegen eines möglichen Allergieauslösers ein bestimmtes Kinderschuh-Modell zurück. Betroffen seien Schuhe des Modells Sami in den Größen 18 bis 23, die im Frühjahr und Sommer 2018 verkauft wurden, teilte Ricosta mit.

Die Artikelnummer laute 10_1223900_349. In Einzelfällen sei ein erhöhter Chrom(VI)-Wert in diesen Kinderschuhen entdeckt worden. «Unter ungünstigen Umständen könnte beim Hautkontakt mit diesem Lederteil eine Allergie ausgelöst werden», hieß es in dem Rückruf der Firma aus Donaueschingen in Baden-Württemberg. Die Kinderschuhe könnten kostenfrei zurückgesandt werden, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbeleg erstattet.