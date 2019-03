München (dpa/tmn) - Straßenschuhe ausziehen oder anlassen? Diese Frage stellen sich viele, wenn sie andere besuchen. In der Mehrheit (53 Prozent) der Haushalte mit Kindern wird erwartet, dass der Besuch seine Schuhe auszieht - zumindest bei schlechtem Wetter oder wenn gerade geputzt wurde.

Allerdings ist es für fast genauso viele Mütter absolut in Ordnung, wenn die Schuhe anbleiben (47 Prozent). Die Chance, es richtig zu machen, ist also fast fifty-fifty. Und es bleibt im Zweifel nur, nachzufragen. Abweichungen zeigten sich allerdings in zwei Regionen: In Bayern bitten 58 Prozent der Mütter um ein Ausziehen der Schuhe, in Berlin nur 34 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Marktforschungsinstituts iconkids & youth von 1231 Müttern 3- bis 13-jähriger Kinder.