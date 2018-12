Geld sparen als guter Vorsatz: So gelingt es in 2019

1. Eine übersichtliche Liste erstellen

Den Auftakt des neuen Sparlebens sollte eine sorgfältige Bestandsaufnahme bilden. Das ist wichtig, um die genauen Verhältnisse kennenzulernen und kann dabei helfen, bereits jetzt Geldfresser zu erkennen. Auf der Liste angeführt werden müssen alle Einkünfte, Fixkosten und auch die variablen Kosten. Zu Fixkosten gehören beispielsweise

die Miete oder der Hauskredit,

Handyrechnungen,

Ausgaben für Strom und Gas

sowie weitere Kreditraten.

Variable Kosten sind etwas schwieriger zu bestimmen, da sie sich von Monat zu Monat verändern können. Das sind unter anderem Ausgaben für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Freizeitaktivitäten und Konsum. Es lohnt sich, die gesamten Ausgaben aus dem vergangenen Jahr aufzulisten und Summen zu bilden. Diese Summen können anschließend durch zwölf geteilt werden und es entsteht ein praktischer Durchschnitt. Je detaillierter gerechnet wird, desto einfacher gelingt die Optimierung. So ist es spannend zu sehen, wie viel Geld tatsächlich für einzelne Kategorien ausgegeben wurde. Zeigt sich dann, wo die Ausgaben unverhältnismäßig hoch ausfallen, ist bereit ein erster Ansatzpunkt gefunden.

Im nächsten Schritt dann können Budgets festgelegt werden. Bei Fixkosten sind diese nur wenig anpassbar, im Bereich der variablen Kosten dafür umso mehr. Wer sich beispielsweise vornimmt, für Konsum pro Monat nur noch fünfzig Euro auszugeben, für Lebensmittel dreihundert und für Freizeit einhundert, hat einen roten Faden geschaffen, der im kommenden Jahr als Orientierungshilfe dient.

2. Haushaltsbuch führen

Damit die persönlichen Budgets eingehalten werden, braucht es selbstverständlich konsequente Kontrolle. Am einfachsten gelingt das mit einem Haushaltsbuch, in dem alle Ausgaben nach Kategorien sortiert erfasst werden. Wer möchte, kann das eigene Haushaltsbuch in Papierform führen, es gibt jedoch auch Apps und Anwendungen für den Computer, die das Führen erleichtern und automatisch Summen berechnen oder Budgets berücksichtigen. Über solche Apps hat swr3.de einen interessanten Artikel verfasst. Netter Nebeneffekt des Haushaltsbuches: Oft werden Ausgaben dann sehr viel bewusster getätigt, was beim Sparen hilft.

3. Kostenloses entdecken

Zugegebenermaßen kann das Leben manchmal ziemlich teuer sein. Sich jeden Spaß zu verbieten und beim Sparen auf Verbissenheit zu setzen, ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Viel zu schnell nervt der gute Vorsatz dann und die Motivation sinkt. Wer es jedoch gerne abwechslungsreich und spannend mag, der macht das kommende Jahr zu einer „Kostenlos-Challenge“ und überlegt sich, welche Freizeitaktivitäten ganz ohne Geld möglich sind. Sogar Familien können viel Spaß beim Wandern oder Spielen haben, ohne dabei hohe Eintrittsgelder zahlen zu müssen.

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, nach Dingen zu suchen, die nur kostenlos sind, weil es sich um besondere Angebote handelt. Viele Unternehmen verteilen häufiger kostenfreie Produkte oder Eintrittskarten, um mehr Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Solche Angebote finden sie hier kostenlos zusammangefasst.

4. Selbst machen statt kaufen

Dinge, die selbst gemacht werden können, sind unglaublich vielfältig. Nie war die Do-it-yourself Bewegung spannender, denn immer mehr Menschen achten darauf, Ressourcen zu schonen und Gebrauchtes neu zu verwenden. Alte Gläser von Tomatensauce beispielsweise können zu Vorratsbehältern umfunktioniert werden, leere Ölflaschen zu Vasen und gebrauchte Hemden mit etwas Geschick zu schönen Kissenbezügen.

Auch im Bereich Ernährung zeigt sich, dass Sparen durch Selbermachen gelingt. Fertiggerichte und andere Produkte sind oft erheblich teurer als ihre selbst zubereiteten Verwandten. Dass sie zudem auch noch gesünder sind, macht den Kurswechsel umso sinnvoller. Wer beispielsweise Kokosmilch selbst machen will, benötigt nicht einmal teures Equipment. Auch Saucen und viele weitere Gerichte sind in der eigenen Küche binnen kürzester Zeit günstig zubereitet. So kann auch Pizza deutlich günstiger sein, wenn Teig und Co. selbst gemacht werden. Für den Preis zweier runder TK-Pizzen springen dann gut und gerne zwei Bleche heraus und die ganze Familie wird satt.

5. Second Hand bevorzugen

Ganz ohne Neuanschaffungen wird es auch in 2019 nicht gehen. Kleidung, Elektrogeräte oder auch Spielzeug werden im Laufe des Jahres sicherlich mehr als nur einmal benötigt. In den Laden zu gehen und Neuware zu kaufen, kann allerdings teuer sein. Viele Dinge verlieren schon kurz nach dem Kauf an der Kasse deutlich an Wert. Daher ist es klug, im Second-Hand Bereich die Augen aufzuhalten. Es gibt viele tolle Börsen und Internet-Portale, bei denen Menschen ihre nicht mehr benötigten Dinge für wenig Geld verkaufen. Im richtigen Moment zuzuschlagen, kann viel Geld sparen. Und ganz nebenbei lässt sich das Gekaufte später vielleicht noch einmal verkaufen.

6. Kaufentscheidungen nicht vorschnell fällen

Manche Dinge wollen wir einfach sofort. Das moderne Smartphone, die gerade erschienene Spielekonsole oder auch die Special Edition unseres Lieblingsfilms. Konsumgelüsten immer sofort nachzugeben, kann jedoch kostspielig sein. Auch in einer Umfrage zeigte sich, dass 56,5 Prozent der Teilnehmer für Konsum sparten. Das so angesammelte Geld könnte jedoch anderweitig sinnvoller eingesetzt werden. Vor jeder Kaufentscheidung sollten sich Verbraucher daher Fragen wie diese stellen:

Brauche ich das wirklich?

Kann ich es nicht auch leihen?

Wie oft werde ich es wirklich verwenden?

Macht es mich glücklich?

Nur dann, wenn der Wunsch und die Notwendigkeit nach gründlichem Überlegen weiterhin bestehen bleiben, darf gekauft werden. Oft hat sich das Bedürfnis dann schon längst verflüchtigt.

7. Nahrungsmittel clever einkaufen

Eine schlecht geplante Runde durch den Supermarkt kann an der Kasse für teure Überraschung sorgen. Wer aber sparen will, sollte stets nur mit Einkaufszettel losziehen und nur das kaufen, was auf der Liste steht. Darüber hinaus lohnt es sich, die Verführungstricks der Supermärkte zu kennen, über die daserste.de berichtet. Wer um die Hintergründe weiß, widersteht so mancher Versuchung leichter.

Abgesehen hiervon hilft auch eine kluge Vorratshaltung beim Sparen. Dinge mit längerer Haltbarkeit sollten dann gekauft werden, wenn sie gerade im Angebot sind. Wer mit zehn Packungen gerade reduzierter Nudeln an der Kasse steht, wird zwar möglicherweise schräg angeschaut, spart auf lange Sicht gesehen aber bares Geld.