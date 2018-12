Der Sparplan: Geld anlegen, Vermögen aufbauen

In einer neuen Artikeltreihe zum Thema Sparplan werden alternative Möglichkeiten des Sparens erklärt. Sie zeigt einzelne Anlageformen und bietet eine Hilfestellung, sich für die richtige Geldanlage zu entscheiden.

Was bringt ein Sparplan?

Ein Sparplan ist ein zwischen einer Privatperson und einem Kapitalanlageanbieter wie einer Bank geschlossener Vertrag mit dem Ziel, regelmäßig in eine Kapitalanlage einzuzahlen. Das Angebot richtet sich nicht nur an vermögende Großanleger, sondern auch an Kleinsparer. Raten ab 25 Euro pro Monat ermöglichen das Sparen bei kleinem Budget. Die meisten Sparpläne sind flexibel gestaltet, sodass Höhe und Intervall der Ratenzahlungen je nach Bedarf angepasst werden können. Manche Anlageformen ermöglichen auch Sonderzahlungen, also das gelegentliche Einzahlen eines höheren Betrages, falls der Anleger das möchte. Ein Sparplan kann eine zeitliche Frist oder ein offenes Ende haben.

Die bekanntesten Sparplanformen

Eine sichere und einfache Variante ist der Geldsparplan. Dabei wird monatlich eine fixe Summe vom Girokonto auf ein Sparkonto überwiesen, um einen größeren Betrag anzusparen. Anleger richten dafür üblicherweise einen Dauerauftrag ein, der sich von zu Hause aus verwalten lässt. Das Guthaben kann jederzeit aufgelöst werden.

Auch vermögenswirksame Leistungen basieren auf monatlich vereinbarten Raten, allerdings beteiligt sich hier auch der Arbeitgeber. Die staatliche Sparförderung gilt dabei nur für jene Arbeitnehmer, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten.

Wertpapiersparpläne wie ein Aktien- oder ETF-Sparplan zielen auf langfristigen Vermögensaufbau ab. Bereits mit kleineren Summen können die Wachstumschancen der Börsen genutzt werden.

Wie der Geldsparplan kann auch der Wertpapiersparplan jederzeit angepasst werden. Eine bestimmte Laufzeit ist nicht vorgesehen, der Verkauf ist jederzeit möglich. Anleger müssen dabei immer die Marktschwankungen bedenken: Börsenkurse können sich ins Minus entwickeln oder schwache Perioden aufweisen, sodass Verluste nicht auszuschließen sind.

Beim Fondssparplan wird regelmäßig eine festgelegte Rate in einen Investmentfonds eingezahlt. Das Risiko und die Rendite sind je nach ausgewähltem Fonds unterschiedlich. Zu jedem Stichtag erwirbt der Anleger die von ihm gewünschte Anzahl an Fondsandteilen. Der Kurswert der Anteile ist von der Kursentwicklung an der Börse abhängig und unterliegt auch der Menge der Anteile.

Eine weitere langfriste Anlage ist der Sparplan für Kinder. Dafür können Geld- wie auch Wertpapiersparpläne in Betracht gezogen werden. Ziel ist die Anschaffung einer Summe zur späteren Verwendung durch die Kinder im Erwachsenenalter.

Die große Bandbreite an Angeboten macht Sparpläne sowohl für konservative als auch für risikofreudige Sparer interessant. Das Kapital auf mehrere Anlagevarianten zu verteilen ist eine sinnvolle Maßnahme, um größeren Einbußen vorzubeugen. Dabei empfiehlt es sich, nur so viel Geld anzulegen, wie monatlich leicht zu entbehren ist und dabei auf eine Mischung aus konservativen und riskanteren, dafür aber renditehöheren Anlageformen zu vertrauen.

Letztendlich zählt beim Sparen ein guter Mittelweg, denn wie sich Börse und Aktien entwickeln werden, kann niemand voraussagen.