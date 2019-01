Mindestlohn 2019: Alle Änderungen auf einem Blick

Die Anhebung erfolgt in zwei Schritten

Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Erhöhung dieses Mal nicht gültig ist bis 2021. Stattdessen entscheid die Kommission, dass aktuell eine Zwei-Stufen-Lösung sinnvoll wäre. Doch was bedeutet das genau? Der Mindestlohn stieg zum 01. Januar 2019 von 8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Arbeitsstunde an. 2020 erfolgt dann eine weitere Angleichung, indem die Lohnuntergrenze auf 9,35 Euro angehoben wird. Arbeitnehmer können sich in den kommenden zwei Jahren demnach auf rund 5,8 Prozent mehr Entgelt freuen.

Warum entscheidet das die Regierung nicht selbst?

Es ist wichtig, ein unabhängiges Gremium über relevante Themen wie diese entscheiden zu lassen. Nur so kann die Bundesregierung die notwendige Objektivität gewährleisten. Daher setzt sich die Mindestlohn-Kommission aus neun Mitgliedern aus folgenden Bereichen zusammen:

Vorsitzender

drei Mitglieder der Arbeitnehmerseite (Gewerkschaft)

drei Mitglieder der Arbeitgeberseite

zwei wissenschaftlichen Mitgliedern (beratend und nicht stimmberechtigt)

Diese Besetzung ermöglicht es der Kommission, alle Blickwinkel in die Entscheidung einfließen zu lassen und alle Seiten gerecht zu vertreten.

Einheitliche Lohnuntergrenze mit Ausnahmen

Zwar ist mittlerweile geregelt, dass Tarifverträge vom Mindestlohn nicht ausgenommen sind, dennoch gibt es auch weiterhin Personengruppen, für welche die gesetzliche Regelung nicht gilt. Dazu zählen unter anderem:

Minderjährige

Auszubildende

Praktikanten (sofern der Zeitraum von drei Monaten unterschritten wird oder es sich um ein Pflichtpraktikum im Rahmen der Ausbildung handelt)

Langzeitarbeitslose (innerhalb der ersten sechs Monate)

Einen Überblick zu diesem Thema gibt es auf mindest-lohn.org.

Für Arbeitnehmer ist jedoch eine weitere Änderung wichtig: Es gibt neue Regelungen bezüglich Mini- und Midijobber. In Kombination mit dem erhöhten Mindestlohn ergibt sich folgende Sachlage: Wenn Minijobber durch den neuen Mindestlohn ihre Stunden nicht reduzieren, überschreiten sie schnell die Grenze von 450 Euro pro Monat. In diesem Fall ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, Lohnnebenkosten zu zahlen. Dazu zählen die Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.

Mindestlohnerhöhung sorgt für Änderungen bei der Lohnbuchhaltung

Wer Angestellte in seinem Unternehmen beschäftigt, ist selbstverständlich dazu verpflichtet, den Mindestlohn zu zahlen. Sofern erkennbar wird, dass dem nicht so ist, kommen horrende Bußgelder auf die beteiligten Firmen zu. Zudem haben Arbeitnehmer das Recht, den ausstehenden Betrag zurückzufordern, sofern der Lohn bzw. das Gehalt nicht dem Mindestlohngesetz entspricht. Das kann für Arbeitnehmer mitunter deutlich teurer werden.

Um derlei Szenarien zu umgehen, empfiehlt sich in der Regel eine Buchhaltungssoftware, mit der Gehalts- und Lohnabrechnungen sowie der Jahresabschluss kein Problem mehr darstellen. Ein weiterer Vorteil solcher Systeme: Arbeitgeber müssen die Änderungen lediglich einmal in die Software eintragen. Im Anschluss daran, übernimmt diese alle Berechnungen.

Neben dem Mindestlohn gilt es weiterhin zu beachten, dass sich die Prozentsätze der Pflege- und Krankenversicherung ebenfalls ändern. Es ist beispielweise so, dass der Zusatzbeitrag der GKK, den Arbeitnehmer bisher vollständig übernehmen mussten, nun 50:50 zwischen Unternehmen und Angestellten aufgeteilt wird.