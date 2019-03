Die Kursschwankungen von Aktien lassen sich in bares Geld verwandeln

Bei einer Geldanlage geht es immer um die eigene Zukunft bzw. welches Plus an Lebensqualität durch Zinsen, Dividenden oder Wertzuwachs ermöglicht werden kann. Ein Blick auf beide Zinsseiten zeigt: Viele Sparprodukte fressen in der Nullzinsphase Kaufkraft und Vermögen.

Dabei haben alle Kapitalerträge in Deutschland den grundsätzlichen Vorteil, dass sie nach der aktuellen Gesetzeslage geringer besteuert werden als Ihre Arbeitsleistung. Details kennen die steuerberatenden Berufe, so dass wir lediglich die allgemeinen Grundsätze festhalten dürfen: Bei Ihrem Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit fallen neben der Einkommensteuer auch alle weiteren Sozialabgaben wie Krankenkasse und Rentenversicherung bis zu den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen an.

Kapitalerträge werden dagegen lediglich mit 25 % Steuern plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer besteuert. Dies bedeutet: Jeder Brutto-Einnahmeneuro aus Kapitalertrag ist netto Kasse mehr wert als die gleiche Summe aus Arbeitseinkommen.

Dies kann ein zusätzliches Argument dafür sein, sich auch um die Finanzen zu kümmern. Neben einer soliden, langfristigen Strategie des Vermögensaufbaus mit Sparplänen, Fonds oder ähnlichem kann ein Teil des Ertrags aus den Schwankungen der Aktienmärkte kommen.

Das Grundprinzip lautet dabei: Um möglichst viel Geld mit den Schwankungen zu verdienen, kaufen Sie als Privatkunde nicht die gesamte Aktie oder einen Index , sondern das Recht der Teilhabe an den Wertschwankungen.

Traditionelle Anlageidee aus dem 19. Jahrhundert - neu interpretiert

Beim Nutzen von Wertschwankungen von Aktien, Edelmetallen und Rohstoffen geht es darum pro Anlage-Euro eine möglichst große Investitionssumme bewegen zu können.

Dazu wurden die Anrechte auf Wertveränderung geschaffen, die eine Anlageidee aus dem 19. Jahrhundert weiterentwickelten: Während früher hauptsächlich Wertveränderungen auf Öl, Lebensmittel oder Währungen gehandelt wurden, sind inzwischen Aktienindices hinzugekommen.

Beim Trading mit dem Dax30 kaufen oder verkaufen Sie eine bestimmte Anzahl an Dax-Kontrakten. Diese stellen ein festes Stück an DAX-Indices dar und entwickeln sich exakt wie dieser. Denken Sie, dass der DAX kurzfristig steigen wird, dann kaufen Sie den ganzen Index. Und schließen die Position wenn die Entwicklung eingetreten ist.

Häufen sich die schlechten Konjunkturmeldungen oder gibt es dunkle Wolken am Konjunkturhorizont, so können Sie mit fallenden Kursen Geld verdienen. Sie eröffnen verkürzt gesprochen einen Minus-Bestand im DAX und kaufen diesen dann günstiger zurück.

Beim Trading mit dem Dax30 kommt es darauf an einzuschätzen wie sich der Index gebildet aus den 30 großen deutschen Unternehmen verändert. Es lässt sich ein erheblicher Wertzuwachs realisieren, es können aber auch Verluste bis zum eingesetzten Kapital entstehen.

Vorsichtig eingesetzt kann der CFD Handel im DAX aber durchaus Zusatzrendite und Zusatzvermögen für die spätere Rentenphase abliefern.