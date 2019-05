Bitcoin, Edelmetalle, Immobilien – Wo und wie investieren Sinn macht

Es wird deutlich, dass die meisten Sparer nichts mit ihrem Geld anzufangen wissen und es auf schlecht verzinsten Konten liegen lassen. Versucht man sich zu informieren, wird man mit einem Überangebot an verschiedenen Sparplänen unterschiedlicher Anbieter konfrontiert, die alle mehr oder weniger schnell Gewinne versprechen. Doch nicht jedes Investment ist für Jedermann geeignet. Hier wird ein Überblick über einige Optionen gegeben und erläutert, für wen sich diese anbieten:

Bitcoin

Der Hype um Bitcoins und Kryptowährungen dominierte die Finanzszene so sehr wie kaum ein anderes Thema in den letzten Jahren. Schnelle Rendite wurde von mehr als einem Anbieter versprochen. Tatsache ist: Bitcoins sind ein sehr schwankender Markt. Man kann mit einem Investment in kurzer Zeit hohe Gewinne einfahren – oder Verluste. Am 15.12.2017 stand der Bitcoin bei 16.700€, am 9.2.2018 bei unter 7.000€. Anderen Kryptowährungen erging es ähnlich, wenngleich kaum eine andere so rasant an Wert verloren hat wie der Bitcoin. Zusammenfassend lässt sich urteilen: ja, Bitcoins haben Potenzial, allerdings ist es kaum vorherzusehen, wie sich der Wert entwickeln wird. Daher sollten Bitcoins für eine Investition dieselbe Rolle spielen wie Sportwetten: Wer sich auskennt und Spaß daran findet, darf sich gerne daran versuchen; die Altersvorsorge davon abhängig zu machen, ist jedoch unvernünftig.

Edelmetalle

Gold gilt bis heute als krisensicheres Investment. Allerdings sind erfahrungsgemäß kaum große Renditen zu erwirtschaften. Ziel eines Investments in Gold ist meist der Erhalt des eigenen Vermögens und nicht das Vermehren. Dennoch kann Gold ein interessanter Einstieg in die Welt der Edelmetalle sein. Denn auch Silber, Platin, Palladium, Titan und viele andere Edelmetalle sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch potenzielle Investments. Die industrielle Verwendung von Silber, Platin und Palladium macht die Nachfrage (und damit die Preisentwicklung) nach ihnen vorhersehbarer als die von Gold. Dennoch gilt für alle Edelmetalle: große Kursschwankungen in kurzer Zeit sind eher die Ausnahme. In der Regel bleiben die Kurse relativ stabil und ein kurzfristiger Gewinn/Verlust ist unwahrscheinlich. Das Entscheidende ist auch hier die Auswertung der Informationen, die man zu einer Position zusammentragen kann. Wer sich ernsthaft mit Edelmetallen als Investment beschäftigen möchte, findet hier etliche hilfreiche Informationen.

Ein Vorteil von Kryptowährungen und Edelmetallen ist, dass man schon mit relativ wenig Geld investieren kann. Nicht selten gibt es Angebote von Banken, die ein Investment ab 5€ ermöglichen, was sich gerade für Einsteiger eignet, die erste Erfahrungen sammeln wollen, bevor sie sich auf eine Investment-Strategie festlegen.

Immobilien

Eines der beliebtesten Ziele der Deutschen: Das Eigenheim, in dem man niemand anderem mehr Miete zahlen muss. Der Weg dorthin ist attraktiv: Man kann ein Eigenheim finanzieren und überweist Raten an die Bank anstatt Geld an den Vermieter. Hinzu kommt, dass man im Eigenheim von steigenden Mietpreisen unberührt bleibt oder sie sich sogar positiv auf den Immobilienwert auswirken.

Ein anderes Modell ist, ein Haus oder eine Wohnung zu finanzieren und sofort zu vermieten. Bei entsprechender Auswahl der Immobilie und angemessener Anzahlung ist es möglich, dass die monatlichen Mieteinnahmen die Rate an die Bank decken. So finanziert sich die Immobilie wie von selbst. Beim Verkauf einer Immobilie ist allerdings Vorsicht geboten: Wie lange man eine Immobilie besessen und wie man sie genutzt hat, entscheidet, ob bei einem Verkauf hohe Kosten anfallen. Der größte Nachteil einer Immobilie als Investment sind die hohen Einstiegskosten. Egal, ob man nur eine kleine Wohnung oder gleich mehrere kaufen möchte: Ohne einen fünfstelligen Betrag an Eigenkapital werden sich Gespräche mit der Bank schwierig gestalten. Auch potentielle Folgekosten sollte man bedenken: Ein neues Dach für ein Haus ist oft teurer, als wenn ein Investment über Nacht ein paar Prozent an Wert verliert. Ein Immobilienkauf ist somit nur sinnvoll, wenn man noch einige tausend Euro als Reserve für den Ernstfall bereitstellen kann.

Egal in was man investieren möchte, man sollte sich einen Grundsatz von Warren Buffet einprägen: „Investiere nur in Dinge, von denen du etwas verstehst.“

Dieses Verständnis muss allerdings irgendwo gewonnen werden und mit am meisten lernt man aus Erfahrung. Möchte man also erstes Know-How in Bezug auf Investments erwerben, bieten sich vor allem Edelmetalle an, da man schon mit einem niedrigen Kapital einsteigen kann und die Chance eines vollständigen Verlustes des eingesetzten Geldes sehr gering ist.