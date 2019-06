Probleme in Erbengemeinschaft einfach lösen – 3 Tipps um Streitigkeiten schnell zu schlichten!

Im Falle einer Erbregelung ohne Testament werden häufig Personen mit ganz unterschiedlichen Interessen und Vorgeschichten verbunden. Dabei müssen sich die Erben in einer Erbengemeinschaft noch nicht einmal persönlich kennen. Besonders im Fall einer Erbauseinandersetzung ohne ein Testament kann es zu einigen Schwierigkeiten kommen, die schnell in große Streitigkeiten ausarten können. So ist die Aufteilung des Nachlasses nicht selten mit großen Herausforderungen verbunden, um einen angemessenen Konsens innerhalb einer Erbengemeinschaft zu finden.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie mit drei Tipps für aufkommende Probleme in einer Erbengemeinschaft unterstützt. Auf diese Weise können Sie den anderen Parteien einer Erbengemeinschaft einen großen Schritt voraus sein und sich dadurch eine Menge Stress und Zeit sparen.

Tipp 1: Deutsches Erbenzentrum als große Unterstützung bei der Erbaufteilung

Wer als Erbberechtigter in einer Erbengemeinschaft großen Problemen bei der Aufteilung eines Nachlasses gegenübersteht, sollte nicht auf die nötige Unterstützung verzichten . Um eine Erbengemeinschaft aufzulösen oder zukünftige Entscheidungsprozesse mit dem Erbteil wesentlich einfacher zu gestalten, lohnt es sich Kontakt zum Deutschen Erbenzentrum aufzunehmen. So gelingt es bei allen rechtlichen Fragen, sowie dem Verkauf des Erbteils, einen starken Partner ein seiner Seite zu haben, der mit einer sehr kompetenten Beratung dienen kann.

Tipp 2: Absehbare Probleme schon vor dem Tod bereinigen

Die meisten Erblasser wissen schon vor dem Tod, wo ihre „Leichen im Keller“ begraben sind. Aufgenommene Kredite, Hypotheken sowie Verschuldungen sollten vom Erblasser bereits vor dem Tod entsprechend umgeschuldet oder im besten Falle sogar abgelöst werden, um spätere Probleme bei der Aufteilung des Nachlasses zu vermeiden . Dies gilt auch, wenn der Erblasser bereits selbst Mitglied einer Erbengemeinschaft war. In diesem Fall wird geraten die Erbengemeinschaft möglichst schnell aufzulösen, da die Auseinandersetzung einer doppelstöckigen Erbengemeinschaft noch komplizierter ist. Auf diese Weise gelingt es, eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen erheblich zu vereinfachen und die Komplexität bei der späteren Erbaufteilung nicht zusätzlich zu erhöhen.

Tipp 3: Entstehung der Erbengemeinschaft vorab verhindern

Um Streitigkeiten über den Nachlass bereits im Vorfeld im Keim zu ersticken , empfiehlt es sich für Erblasser vor dem Tod einen einzigen Erben zu bestimmen. Dies führt dazu, dass es zu keiner Erbengemeinschaft kommt, die sich meist über Jahre über die gerechte Aufteilung des Erbes streitet. Der alleinige Erbe muss sich in diesem Fall nicht mit anderen Erben abstimmen und ist keine Rechenschaft gegenüber gesetzlichen Miterben schuldig. Will der Erblasser allerdings neben dem Einzelerben auch noch anderen Familienmitgliedern oder Freunden etwas zu kommen lassen, sollte ein Vermächtnis gemacht werden. Dabei können alle mit Vermächtnis Bedachten die Herausgabe von Werten durch den Alleinerben einfordern. In den meisten Fällen ist dies der einfachste Weg, um einen Nachlass ganz nach den Wünschen des Erblassers aufzuteilen.