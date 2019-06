Wann lohnt sich ein Ratenkredit?

Ratenkredit als Alternative zu Ratenzahlungen

Viele Anschaffungen können dazu führen, dass das Haushaltsbudget überlastet ist und nicht mehr ausreicht. Dies ist nicht selten dann der Fall, wenn ein Auto gekauft sowie Haus oder Wohnung renoviert werden müssen. In vielen Fällen kann ein Ratenkredit in solchen Situationen Abhilfe schaffen. Gegen Zahlung monatlicher Zinsen können Kreditnehmer bei nachgewiesener Bonität auch hohe Beträge von den Banken erhalten, um Anschaffungen zu tätigen oder hohe Kosten zu decken. Die monatlichen Zinsen bei den Banken sind dabei oftmals günstiger als die angebotenen Zinsen beim Ratenkauf - ob es sich dabei um ein technisches Gerät oder einen Fernseher handelt.

Dies gilt auch für die Bank of Scotland , die Ratenkredite zu unterschiedlichsten Konditionen anbietet. Aufgrund dieser Flexibilität haben Kreditnehmer bei der Bank of Scotland die Möglichkeit, einen individuell angepassten Kredit aufzunehmen. Wer bislang noch auf der Suche nach einem geeigneten Ratenkredit ist, der kann online die Ratenkredit Angebote prüfen und sich somit auf ein passendes Angebot festlegen.

Wie funktioniert ein Ratenkredit?

Nicht wenige Menschen denken erst gar nicht über einen Ratenkredit nach, da ihnen die Formalitäten zu komplex sind. Dabei sind Ratenkredite im Grunde sehr überschaubar und mit wenig Aufwand verbunden. Vor dem eigentlichen Vertragsabschluss legen Kreditnehmer und Kreditgeber zunächst den Zinssatz für die Raten sowie die Laufzeit fest, in welcher der Kreditbetrag zurückgezahlt werden muss. Bei den meisten Finanzinstituten sinkt der Zinssatz, je kürzer die Laufzeit gewählt wird.

Kann der Kreditnehmer keine ausreichende Bonität nachweisen, kann er zusätzlich eine Bürgschaft einfordern, bevor der Kredit bewilligt wird. Entscheidend für den Kreditnehmer ist in jedem Fall, dass er sich darüber bewusst ist, dass zusätzliche Kosten zum eigentlichen Kreditbetrag in Form von Zinsen entstehen. Diese sollten immer einkalkuliert werden. Sofern es die Bonität zulässt, kann der Kreditnehmer den Restbetrag, früher als per Vertrag festgehalten, zurückzahlen. Somit können weitere Zinszahlungen vermieden werden.

Umschuldung dank Ratenkredit

Ein Ratenkredit kann auch dann sinnvoll sein, wenn eine Umschuldung im Raum steht. Ist beispielsweise das Girokonto deutlich überzogen, entstehen dabei hohe Gebühren für das Überziehen des Kontos. Der hierfür fällige Zinssatz kann bei mehr als zehn Prozent liegen. Entsprechend ist es sehr schwierig, die Schulden zu begleichen, da der Zinssatz zu einer monatlichen Neubelastung des Kontos führt. Mithilfe eines Ratenkredits kann diese Zinslast jedoch minimiert werden. Hierfür wird ein Kredit zu deutlich günstigeren Konditionen aufgenommen. Mit der Kreditsumme kann der Kreditnehmer nun den Dispo auf seinem Girokonto ausgleichen. Als Resultat daraus erspart er sich künftig die hohen Überziehungszinsen und muss lediglich die Zinsraten für den Kredit zurückzahlen.