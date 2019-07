Mit einem Investment für die Zukunft vorsorgen

Auch wenn junge Menschen wenig Geld zur Verfügung haben, sollten sie schon frühzeitig ans Sparen denken. Das bedeutet nicht, auf alles, was Spaß macht, zu verzichten. Wird in jedem Monat bereits ein kleiner Geldbetrag zurückgelegt, lässt sich langfristig ein kleines Vermögen aufbauen. Es kommt jedoch auf die Wahl der richtigen Anlagemöglichkeit an. Ein Sparplan, Investmentfonds, ETFs oder Aktien sind alternative Geldanlagen, die langfristig gute Gewinne versprechen.

Nicht unvorbereitet ans Investment gehen

Wer glaubt, mit alternativen Geldanlagen innerhalb kurzer Zeit einen guten Gewinn zu erzielen, der irrt. Ohne eine gute Vorbereitung funktioniert nichts. Junge Menschen, die ihr Geld anlegen möchten, sollten sich informieren, welche alternativen Geldanlagen es gibt, wie sie funktionieren und welche Chancen und Risiken sie beinhalten. Vor einer Investition sind umfangreiche Informationen unerlässlich. Das betrifft vor allem den Handel mit Aktien, bei dem es darum geht, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden, geeignete Aktien auszuwählen und nicht alles auf eine Karte zu setzen.

Die richtige Geldanlage finden

Wer sein Geld anlegen und in die Zukunft investieren möchte, sollte überlegen, welche Geldanlage am besten geeignet ist. Er sollte sich zuvor einige Fragen stellen:

Welchen Betrag kann ich monatlich anlegen?

Bin ich bereit, für einen möglichen hohen Gewinn ein höheres Risiko einzugehen?

Benötige ich das angelegte Geld kurzfristig wieder?

In welcher Höhe kann ich einen Verlust verkraften?

Was ist mein Anlageziel?

Grundsätzlich gilt bei alternativen Geldanlagen wie Aktien oder Investmentfonds, nur einen Betrag zu investieren, dessen Verlust verkraftbar ist. Wer in jedem Monat einen Betrag einzahlen möchte, sollte diesen Betrag nicht zu hoch ansetzen. Bei den alternativen Geldanlagen können verschiedene Risikoklassen gewählt werden. Je höher die Risikoklasse, desto größer sind die Gewinnchancen. Um jedoch keine zu hohen Verluste zu erleiden, sollte eher eine mittlere oder niedrige Risikoklasse gewählt werden.

Sparpläne gut geeignet für den Vermögensaufbau

Für einen längerfristigen Vermögensaufbau eignen sich Sparpläne, bei denen jeden Monat eine Einzahlung erfolgt. Diese Sparpläne eignen sich für junge Anleger, da bei den meisten Anbietern bereits eine monatliche Einzahlung von 25 Euro ausreicht. Als Anlagemöglichkeiten für einen Sparplan werden zumeist ETFs angeboten. Diese börsengehandelten Fonds bilden einen kompletten Aktienindex ab und bieten eine gute Risikostreuung. Da sie nicht aktiv gemanagt werden, wie die Investmentfonds, sind sie preiswert. Abhängig von der Risikobereitschaft können mehr oder weniger riskante ETFs für einen Sparplan gewählt werden.

Die Wahl des richtigen Brokers

Die Online-Broker bieten bessere Konditionen für alternative Geldanlagen als die Filialbanken. Für die Investition in Aktien, Investmentfonds und ETFs ist ein Depot erforderlich, das bei den meisten Online-Brokern gebührenfrei angeboten wird. Zusätzlich muss ein Handelskonto eröffnet werden. Der Brokervergleich wie depotstudent.de ist kostenlos verfügbar und informiert über die Konditionen bei den verschiedenen Brokern.