Wie früh man anfangen sollte sich für die Zukunft abzusichern und welche Möglichkeiten es hierfür gibt

Finanzielle Absicherung für die Zukunft

Aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland und der Lücke zwischen den Generationen, wird es in der Zukunft immer mehr Rentner geben. Da in diesem Fall nicht mehr genug junge Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen, lässt sich die Rente wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten kaum noch finanzieren. Deshalb ist eine private Vorsorge wichtig, um ebenfalls im Alter weiterhin eine unbeschwerte und sorgenfreie Lebensweise beizubehalten. Auf diese Weise lässt sich der Ausstieg aus dem Arbeitsleben bei Wunsch auch viel früher gestalten. Für die Absicherung der Zukunft gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche nicht im gleichen Maße für alle Bürger geeignet sind.

Die Relevanz der Altersvorsorge

Mittlerweile birgt die gesetzliche Rente gewisse Risiken, weshalb viele Deutsche die Altersarmut fürchten. Speziell Arbeiter mit einem durchschnittlichen Einkommen sind gefährdet, da oft im Ruhestand nicht mehr ausreichende Geldmittel zur Verfügung stehen. Im Extremfall kann es sogar dazu kommen, dass zusätzlich Sozialleistungen vom Staat beantragt werden müssen. Schon heutzutage ist es für viele Bürger nicht mehr möglich, den Lebensunterhalt nur allein von der Rente bestreiten zu können. Persönliche Wünsche bezüglich der Erfüllung von Lebensträumen bleiben in diesen traurigen Fällen leider auf der Strecke. Wer sein ganzes Leben gearbeitet hat, um im Alter finanziell unabhängig zu sein, für den ist das eine bittere Erkenntnis. Deshalb ist es extrem wichtig, schon früh vorzusorgen und sich ein finanzielles Polster für diese Lebenslagen anzulegen.

Möglichkeiten der Altersvorsorge

Wer seinen Lebensstandard auch in der Zukunft beibehalten möchte, der muss sich Gedanken um eine ergänzende Altersvorsorge machen. Zu den geförderten Möglichkeiten zählen die betriebliche Altersvorsorge, dabei sind die Riester-Verträge für Angestellte gedacht. Für Selbstständige wurde die Rürup-Rente geschaffen. Wer ohne gesetzliche Förderung sparen möchte, der kann dies mit Hilfe einer Lebensversicherung, einem langfristigen Fondssparplan mit Aktien und einer Rentenversicherung durchführen. Außerdem ist die Anlage in Immobilien sinnvoll, entweder um darin mietfrei zu wohnen oder um diese weiter zu vermieten. Die einfachste Methode der Geldanlage ist das Tagesgeld. Dabei legt der Sparer sein Kapital für eine unbestimmte Zeitspanne auf einem Tagesgeldkonto an und überlässt das Geld der Bank für diese Dauer. Als Ausgleich für diese Leihgabe bezahlt die Bank dem Sparer Zinsen, wobei diese Tagesgeldzinsen variabel sind und sich nach der jeweiligen Marktlage richten. Im Gegensatz zum Festgeld kann der Sparer beim Tagesgeld jederzeit auf sein Guthaben zugreifen, da keine bestimmte Laufzeit festgelegt wird. Auf Zinsportalen wie WeltSparen gibt es eine große Auswahl an Tagesgeld Angeboten . Hier lassen sich diese miteinander vergleichen und man kann sich das beste Angebot raussuchen. So ist es über das Berliner Fintech möglich, Tagesgeldkonten mit bis zu 0,8% p.a. zu finden, die darüber hinaus auch noch eine Einlagesicherung bis 100.000 Euro bieten. So kann jeder Sparer sogar in Nullzins-Zeiten noch Kapitalertäge erschaffen.

Der richtige Zeitpunkt für den Beginn der Altersvorsorge

Je früher der Arbeitnehmer mit der privaten Altersvorsorge beginnt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der gewünschte Lebensstandard auch in der Zukunft noch möglich ist. Deshalb ist es mittlerweile sinnvoll, bereits beim Beginn des ersten Arbeitsvertrages die Altersvorsorge in Griff zu nehmen und auf flexible Anlagenformen wie das Tagesgeld.