Gute Löhne für Absolventen: Einstiegsgehälter in der Finanzbranche

Die Anzahl an hochqualifizierten Bewerbern im Finanzbereich geht zurück. Vor diesem Hintergrund können Jobsuchende mit Uni-Abschlüssen auf attraktive Rahmenbedingungen hoffen. Die stetige Weiterentwicklung in der Branche, unter anderem aufgrund der Digitalisierung, verspricht außerdem einen spannenden Arbeitsalltag. Doch was verdienen Absolventen als Berufseinsteiger in Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen? Ein Überblick.

Von Westfälische Nachrichten