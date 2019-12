Es klingt so verlockend: Null-Prozent-Finanzierung und kleine Mindest-Raten – doch beides zusammen ist nicht zu haben. Simone Weinke von der Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale warnt vor solchen Angeboten, die insbesondere in der Vorweihnachtszeit täglich in zahlreichen Prospekten angepriesen werden.