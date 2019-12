Ökologischer Hausbau wird immer wichtiger

Dem Thema Nachhaltigkeit wird in vielen Lebensbereichen eine enorme Bedeutung zugesprochen. Das gilt nicht nur für die Automobilbranche oder die Lebensmittelindustrie, sondern ebenso für Immobilien. Der ökologische Hausbau wird in den Städten und auf dem Land immer wichtigen und steht unter dem Begriff der Ressourcenschonung. Darüber hinaus werden regenerative Energiequellen verbaut und umweltfreundliche Baustoffe verwendet. Hier gerät das Holzhaus immer mehr in den Fokus.

Von Aschendorff Medien