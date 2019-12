Geschäftskonto: ein Muss für jeden Unternehmer?

Keine gesetzliche Pflicht – nur für Kapitalgesellschaften

Es ist also kein Muss, als Selbstständiger ein Geschäftskonto zu eröffnen. Die Buchungen können auch weiterhin über ein Privatkonto laufen und das Finanzamt hat hier nichts zu beanstanden. Nur Kapitalgesellschaften sind vom Gesetz her aufgefordert, ein eigenes Geschäftskonto zu eröffnen und ordnungsgemäß zu führen. Dazu zählen Unternehmensformen, wie die GmbH, die UG, die AG oder eG. Selbst ein Verein gilt in diesem Sinne als Kapitalgesellschaft und muss ein eigenes Konto vorweisen, da es sich um eine juristische Person handelt mit einer eigenen Rechtsverantwortung und einer eigenen Geschäftsfähigkeit. Die Umsetzung davon ist im Geschäftskonto begründet und Gesellschafter dürfen die Transaktionen für die Firma nicht über das Privatkonto laufen lassen.

Bei Freiberuflern und Kleinunternehmern sieht die Lage ganz anders aus. Ob Umsatzsteuerpflicht oder nicht – jeder darf für sich selbst entscheiden, ein Geschäftskonto anzulegen und die Einnahmen und Ausgaben für das Gewerbe hier zu verzeichnen. Genau an diesem Punkt ist der erste Vorteil gegeben. Beide Bereiche werden in der Buchführung strikt getrennt und sind einfacher zu überblicken. Darüber hinaus gibt es weitere Vorteile:

Sortierung der Belege ist einfacher

Nachweispflicht beim Finanzamt unkompliziert

mehrere Unterkonten möglich

transparenter Zahlungsverkehr

schnelle Einschätzung der finanziellen Lage

Deshalb entscheiden sich viele Selbstständige auch ohne gesetzliche Verpflichtung zu einem eigenen Geschäftskonto. Nur ist der Markt recht überschwemmt und lockt mit vielen verschiedenen Angeboten. Ein Verglich ist immer sinnvoll, das richtige Konto für sich zu wählen. Auf der Webseite von GirokontoVergleich.eu gibt es eine detaillierte Aufstellung von möglichen Banken und deren Konditionen. Dabei spielen die Unternehmensformen eine Rolle, die Gebühren für Buchungen und die Möglichkeit auf eine EC-Karte oder Kreditkarte.

Geschäftsbedingungen der Banken erfordern oft ein zweites Girokonto

Neben den gesetzlichen Grundlagen hängt die Entscheidung über ein geschäftliches Girokonto auch von den AGB der Hausbank ab. Häufig ist hier ausgeschlossen, den geschäftlichen Zahlungsverkehr über ein privates Girokonto laufen zu lassen. Der Hintergrund: ein gewerblicher Betrieb bringt mehr monatliche Buchungen mit sich und damit auch einen höheren Aufwand für die Kontoführung. Die Bank hat also bei Zuwiderhandlung das Recht, den Selbstständigen auf ein Geschäftskonto zu verweisen. Es ist jedoch vom jeweiligen Institut abhängig, wie weit dieser Rahmen gegeben ist. Freiberufler und Einzelunternehmen haben noch eine überschaubare Anzahl von Buchungen und dürfen deshalb ihr Privatkonto meist geschäftlich nutzen – wenn auch mit einem kritischen Blick.

Unterschied zwischen Geschäftskonto und Privatgiro – die Gebühren

Der wohl größte Unterschied zwischen den beiden Konten ist in der Grundgebühr zu finden. Im privaten Bereich bieten die Banken häufig ein kostenloses Konto an mit einem kostenfreien Service. Bei Geschäftskonten entstehen monatliche Gebühren und häufig sind auch die Buchungen mit gewissen Kosten verbinden. Darüber hinaus ist es nicht so einfach, einen Dispokredit auf das Geschäftskonto zu bekommen. Hier muss ein Kontokorrentkredit beantragt werden, der stark von positiven Umsatzwerten abhängig ist. Außerdem ist es bei günstigen Onlinebanken das Einzahlen und Abheben von Bargeld schwieriger und nicht immer gibt es eine EC-Karte zu dem Konto. Die Entscheidung über ein eigenes Geschäftskonto kann in vielen Fällen individuell getroffen werden, sollte aber auf das eigene Gewerbe und die persönliche Situation angepasst sein.