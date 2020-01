Welcher Kredit ist für Privatpersonen am bedeutendsten

Steht eine wichtige Ausgabe an und ist nicht genügend Geld vorhanden, ist ein Kredit die Lösung. Für Privatpersonen gibt es verschiedene Kredite. Neben Immobilienkrediten, Modernisierungskrediten oder Autokrediten können Kredite beantragt werden, die nicht zweckgebunden sind. Am häufigsten nehmen Privatpersonen einen solchen Ratenkredit in Anspruch. Ein Kreditvergleich schützt davor, an einen skrupellosen Kredithai zu geraten. Weitere wichtige Kredite für Privatpersonen sind der Dispokredit und der revolvierende Kredit als Kreditrahmen für die Kreditkarte.

Ratenkredit als nicht zweckgebundener Kredit

Für die Einrichtung der Wohnung, für den Kauf einer Yacht, für eine Urlaubsreise, für die Umschuldung bestehender Kredite oder einfach zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses kann der Ratenkredit in Anspruch genommen werden. Er ist nicht zweckgebunden und kann in unterschiedlicher Höhe beantragt werden. Die Banken gewähren Ratenkredite ab einer Summe von 1.000 Euro und einer Laufzeit von einem Jahr. Die maximale Kreditsumme und die maximale Laufzeit sind von der Bank und von der Bonität des Kunden abhängig.

Ein Ratenkredit wird in monatlich gleich hohen Raten zurückgezahlt. Es handelt sich um ein Annuitätendarlehen. Zum Beginn der Laufzeit überwiegt der Zinsanteil an den Raten, während der Tilgungsanteil nur gering ist. Dieses Verhältnis verschiebt sich gegen Ende der Laufzeit. Dann überwiegt der Tilgungsanteil.

Zinsen beim Ratenkredit vergleichen

Die Zinsen für den Ratenkredit sind abhängig von der Bank , von der Kreditsumme und von der Laufzeit. Einige Banken legen die Zinsen bonitätsunabhängig fest. Das bedeutet vergleichsweise hohe Zinsen für Kunden mit einer guten Bonität. Bei anderen Banken werden die Zinsen abhängig von der Bonität festgelegt. Sie sind umso niedriger, je günstiger die Bonität ist. Um günstige Zinsen für den Kredit zu bekommen, lohnt sich der Kreditvergleich im Internet.

Der Dispokredit für das Girokonto

Die Banken räumen ihren Kunden zumeist bei der Eröffnung eines Girokontos einen Dispokredit ein. Der Dispo-Rahmen ist abhängig von der Bonität des Kunden. Ist nicht genügend Guthaben auf dem Girokonto vorhanden, kann der Dispokredit in Anspruch genommen werden. Er wird wieder ausgeglichen, wenn Geld auf dem Girokonto eingeht. Die Zinsen für den Dispokredit sind hoch. Zinsen müssen nur für den Betrag gezahlt werden, der tatsächlich in Anspruch genommen wird. Der Dispokredit dient zur kurzfristigen Überziehung des Girokontos. Er wird von einigen Bankkunden dauerhaft in Anspruch genommen.

Der revolvierende Kredit für die Kreditkarte

Mit der Kreditkarte wird dem Inhaber ein Kreditrahmen als revolvierender Kredit eingeräumt. Bei einer Kreditkarte mit Revolving-Funktion werden die Umsätze nicht einmal monatlich vom korrespondierenden Konto abgebucht. Der Inhaber hat die Möglichkeit, den in Anspruch genommenen Kredit langfristig in Raten zurückzuzahlen. Die Raten sind abhängig vom beanspruchten Betrag. Die Zinsen für einen solchen revolvierenden Kredit sind noch höher als für einen Dispokredit.