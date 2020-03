Warum sich Umschuldungen gerade jetzt lohnen

Kreditzinsen so günstig wie nie zuvor

Die Zinspolitik der EZB ist seit einigen Jahren so rückläufig, dass die Kredite für Verbraucher stets günstiger werden. Die Banken selbst müssen mittlerweile Strafzinsen für eingelagertes Geld zahlen, daher vergeben sie Kredite zu sehr günstigen Konditionen, damit das Geld im Umlauf bleibt. Allgemein bedeutet das:

Laufzeiten bis zu 5 Jahren - der effektive Zinssatz lag im Dezember 2019 bei durchschnittlich 4,38 Prozent im Jahr.

- bei Krediten mit längerer Laufzeit lag der durchschnittliche Effektivzins zur selben Zeit bei 6,28 Prozent. Vergleich - im Jahr 2011 wurden Kredite mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren noch durchschnittlich mit 6,02 Prozent verzinst, langfristige Kredite mit 9,09 Prozent.

Diese Zahlen bilden natürlich nur den Durchschnitt ab. Seit dem vergangenen Jahr gibt es sogar Ratenkredite mit Minuszinsen, bei denen Kreditnehmer weniger zurückzahlen, als sie aufgenommen haben. Allerdings sind diese immer auf bestimmte Laufzeiten und Kreditsummen begrenzt.

Wie funktioniert eine Umschuldung?

Es gibt verschiedene Umschuldungsvarianten, die am Ende jedoch auf dasselbe hinauslaufen:

Schulden bündeln – bei dieser Praxis werden diverse Schulden mit einem einzigen Kredit abbezahlt. Gerade Ratenzahlungsvereinbarungen, Zahlpausen, Disponutzung und weitere offenstehende Verpflichtungen können nun auf einen Schlag abgezahlt werden. Da sämtliche Vereinbarungen zuvor auch mit einer Verzinsung belegt wurden und somit teurer werden, ist die Aufnahme eines günstigen Ratenkredits zur Abgeltung der Außenstände sinnvoll. Zugleich kommt der Vorteil hinzu, dass fortan nur noch ein Gläubiger, also der Ratenkredit, bedient werden muss.

– auch aufgenommene Kredite können umgeschuldet werden. Im Großen ist diese Vorgehensweise von Anschlussfinanzierungen bekannt, im Kleinen funktioniert dies jedoch auch. Das gängigste Beispiel ist die Umschuldung des Dispokredits, der nun vom Kreditgeld ausgeglichen wird. Aber auch alte Ratenkredite können mitunter durch den neuen und günstigeren Kredit ersetzt werden . Ganz so einfach ist die Umschuldung jedoch nicht. Zuerst müssen Interessenten einen günstigen Kredit durch einen Vergleich finden, zusätzlich müssen sie prüfen, ob eine Umschuldung überhaupt möglich ist:

Gläubiger befragen – wer diverse Verpflichtungen mit dem Geld beenden möchte, der muss in die Vereinbarung mit dem jeweiligen Gläubiger schauen oder nachfragen, ob eine vorzeitige Rückzahlung denkbar ist. Ratenkäufe unterliegen teilweise einer festen Laufzeit, die nicht vorzeitig beendet werden kann.

Einzig beim Dispositionskredit sind keine entsprechenden Schritte zu unternehmen. Der Dispo ist nicht an ein zeitliches Limit gebunden und kann jederzeit vollständig ausgeglichen werden. Auch liegen die Dispozinsen deutlich höher als die des Umschuldungskredits.

Wann lohnt sich das Ganze?

Besonders deutlich lohnt sich die Umschuldung dann, wenn die späteren Zinsen und Kosten geringer sind als die aktuell zu zahlenden Gebühren. Ein Beispiel:

Bisheriger Kredit – es wurde vor 10 Jahren ein Kredit aufgenommen, der zu 8,2 Prozent verzinst wird. Dieser Kredit müsste noch zwei Jahre lang abgezahlt werden.

Abseits von diesem Beispiel gibt es weitere Faktoren, die für eine Umschuldung sprechen. Sie treffen nicht allein den finanziellen Nutzen, sondern auch die persönliche Sicherheit:

Zusammenführung – wer mehrere Darlehen oder kleinere Kredite, eventuell auch Kurzzeitkredite aufgenommen hat, der kann all diese Belastungen über die Umschuldung in einen einzigen Kredit zusammenführen. Statt mehrerer Raten muss nun nur noch der einzelne Kredit bedient werden.

Umschuldungen lohnen sich heute mehr denn je. Foto: Markus Spiske / Unsplash.com

Fazit - die Umschuldung immer bedenken

Bei mehrjährigen Zahlungsverpflichtungen wie bei alten Krediten, sollte die Ablöse des alten Kredits immer wieder geprüft und gegengerechnet werden. Noch laufende Autofinanzierungen lassen sich so hervorragend ablösen und zu günstigeren Konditionen weiterführen. Doch auch abseits dieser Beispiele lohnt sich die Umschuldung dank der niedrigen Zinssätze vielfach: Die Rückzahlung des Dispokredits, die Zusammenführung verschiedener Darlehen oder Kredite, die vorzeitige Beendigung diverser Ratenzahlungsvereinbarungen. Am Ende bietet ein einzelner Kredit zur Umschuldung immer den Vorteil, dass ein Großteil der Gläubiger wegfällt und an ihrer Stelle nur noch ein einzelner Kredit bedient werden muss. Da vorzeitig getilgte Darlehen wiederum als »anstandslos bedient« als ein positives Merkmal in den Auskunftsdateien geführt werden, spart die Umschuldung nicht nur Zinskosten , sondern wirkt sich positiv auf die Bonität aus.