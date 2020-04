Neue Sicherheit bei Geldanlage in Corona-Zeiten

Neuer Alltag und zukunftsweisende Effekte

Über die letzten Wochen haben sich Gewohnheiten in zahlreichen Lebensbereichen verändert. Vom Pflicht für Einkaufswagen im Supermarkt bis zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit sind viele Maßnahmen in der Diskussion. Neben allen gesellschaftlichen Entwicklungen lohnt es, über die eigene Zukunft und die individuellen Auswirkungen der Krise nachzudenken.

In Zeiten von Home-Office und Kurzarbeit fällt der Blickwinkel schnell auf die finanzielle Situation. Die Entwicklung von Unternehmen diverser Branchen wie dem Einzelhandel oder Dienstleistern vor Ort ist unsicher, Soforthilfen sind längst noch nicht bei Bedürftigen angekommen. Ob konkrete Gefährdung oder vorbeugende Überlegung, ein neuer Umgang mit dem eigenen Privatvermögen ist allen Haushalten anzuraten.

Wachsendes Interesse an Sachwerten mit Tradition

Spekulativ zu handeln und Risiken bei der Geldanlage einzugehen, fällt bei gesicherten Lebensumständen umso leichter. Gerade private Anleger schrecken in Krisen-Zeiten vor solchen Anlageformen zurück und berufen sich lieber auf verlässliche und vertraute Werte. Ein Klassiker in dieser Hinsicht sind Edelmetalle. Den Einstieg in eine Investition in Gold oder Silber zögern viele Anleger trotzdem heraus.

Edelmetalle stehen für eine stetige und langsame Wertentwicklung, die viele Anleger schon in den vergangenen Jahren zu schätzen wussten. Es erwartet Neuanleger deshalb ein vergleichsweise hoher Kurs, zudem steigt die Nachfrage an Edelmetallen zwangsläufig und wirkt sich vorerst auf den Kurs aus. Dies heißt jedoch nicht, dass eine Investition in Sachwerte gänzlich ausgeschlossen ist. Luxuriöse Güter schaffen eine Perspektive und überzeugen durch eine ähnliche Beständigkeit im Wert.

Die richtigen Güter für die Geldanlage finden

Einfache Schmuckwaren aus Gold oder Silber sind traditionell weniger als Geldanlage in Krisenzeiten im Sinne eines Sachwertes geeignet. Dies sieht anders bei Luxus-Gütern aus, bei denen Sie zusätzlich auf einen großen Markennamen vertrauen. Von Uhren bis zu Sonnenbrillen reicht das Spektrum an Luxus-Artikeln, deren Wert erheblich durch den Markenhersteller beeinflusst wird.

Aktuell einen Teil des Vermögens aus einer unsicheren Geldanlage herauszuziehen und in beständige Sachwerte zu investieren, ergibt Sinn. Hierzu gehören beispielsweise Sinn Uhren oder die Markenqualität von Rolex, die weltweit vertraut und geschätzt sind. Gerade Premium-Uhren von Sinn sind bereits ab einem vierstelligen Eurobetrag erhältlich und damit auch für eine wertige Geldanlage mit einem überschaubaren Vermögen geeignet.

Nützliche Geldanlage mit Charme im Alltag

Neben ihrer Grundfunktion als Geldanlage überzeugen luxuriöse Uhren oder Sonnenbrillen auch im Alltag. Gerade im Business-Umfeld ziehen diese die Blicke auf sich und zeugen von einem Qualitätsbewusstsein, das sich mit einer besonderen Ästhetik verbindet. Gerade hier setzen Marken wie Sinn auf eine große Modellvielfalt und exklusive Extras, beispielsweise mit Armbändern aus Echtleder oder edlen Hölzern.

Neben einer sinnvollen Geldanlage erfüllt der Erwerb von luxuriösen Sachwerten in der aktuellen Situation eine weitere Aufgabe. Der Kauf der Artikel, der unter den aktuellen Umständen primär in Online-Shops möglich wird, schafft wertvolle Wirtschaftsimpulse. Diese sind in der aktuell unsicheren Situation umso willkommener.