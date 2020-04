Zurzeit erhalten viele Menschen deutlich weniger Lohn, da die Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben. In einem solchen Fall erhält ein Arbeitnehmer in etwa nur 50 bis 70 Prozent seines Lohnes — in Ausnahmefällen aber sogar mehr. Diese Tatsache bringt viele Mieter in eine Bredouille, denn die Miete kann nicht mehr fristgerecht bezahlt werden.

Von Aschendorff Medien