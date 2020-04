Bis zu 181 Prozent Preisanstieg bei Immobilien

Vergleich der Kaufpreise

Im Marktbericht von Immowelt wurden insgesamt 80 Städte untersucht. Seit dem Jahr 2009 haben sich in 36 dieser Städte die Preise mindestens verdoppelt. Besonders in Berlin wurde mit 181 Prozent der stärkste Anstieg verzeichnet.

Im Ruhrgebiet gibt es dagegen kaum Veränderungen. Hagen, Gelsenkirchen, Bochum und Oberhausen haben sich um höchstens 15 Prozent entwickelt. Aachen liegt 119 Prozent und Münster 101 Prozent höher.

Welche Gründe gibt es für den starken Anstieg?

In Deutschland treiben niedrige Zinsen und höhere Kosten für den Bau die Preise nach oben. Generell ist die Preisexplosion bei den Kaufpreisen laut Immowelt auf die Baupreise zurückzuführen. Innerhalb von zehn Jahren sind diese um 28 Prozent gestiegen. Vor allem Grundstücke werden immer teurer.

Generell wurden seit 2009 in vielen Städten neue Wohnungen errichtet. Das gilt nicht nur für Hotspots (z.B. Berlin oder München), sondern auch kleinere Städte. Das Preisniveau wird stark nach oben getrieben durch die hohen Baukosten. Diese bedingen sich durch die Grundstückspreise. Auf diese Weise können sich viele Interessenten trotz niedriger Zinsen für Wohnbaukredite den Kauf einer Neubauwohnung nicht leisten und wohnen daher oft zur Miete.

Münster als attraktiver Bauort

Die Stadt Münster hat sich mehr und mehr als attraktives Bauziel etabliert. Auch hier sind die Kaufpreise für Eigentumswohnungen gestiegen. Generell hat die Stadt so viele Einwohner wie noch nie. Im Jahr 2019 haben sich über 1.500 Menschen neu in Münster angesiedelt. Dieser Bevölkerungszuwachs in Höhe von 0,5 Prozent sorgt auch dafür, dass die Nachfrage nach Grundstücken und Immobilien steigt - und damit auch der Preis.

Das Wachstum der Stadt hat aber auch Nachteile. Wie wir 2019 berichteten , könnten bis 2025 ganze 321.000 Menschen in Münster leben. Derzeit sind es knapp über 311.000 Einwohner. Passend zu den Zahlen sollte auch der Wohnungsbau steigen. Es herrscht allerdings bereits jetzt ein starker Mangel an Wohnungen. Probleme könnte es zudem bei den Studenten-Unterkünften geben. Generell zählt Münster zu den zehn größten Uni-Städten in Deutschland und weist über 65.000 Studenten auf.

Oberbürgermeister Markus Lewe äußerte sich zum „angespannten Wohnungsmark“. Durch die Tatsache, dass ein Immobilienbau in Münster immer teurer wird, steigt auch die Abwanderung ins Umland. In erreichbarer Nähe zur Stadt sind sowohl Mieten als auch Eigenheime noch bezahlbar. Gerade Altenberge gehört zu den gefragten Vororten; die gute Anbindung an Münster ist ein Vorteil.

Mit der Baulandoffensive wird versucht, die Problematik der Abwanderung in den Griff zu bekommen. Damit soll die Bodennutzung sozialgerecht erfolgen und die Oxford- und York-Kaserne wieder genutzt werden.

Fazit zur Marktpreisentwicklung in Münster

In Münster haben sich die Kaufpreise von Immobilien in den letzten zehn Jahren um 101 Prozent erhöht. Andere Städte (wie Berlin) stiegen um bis zu 181 Prozent. Gerade Münster hat nun als Stadt für die Zukunft ein großes Problem zu bewältigen. Die Einwohnerzahlen steigen, die Baubranche muss entsprechend nachziehen.