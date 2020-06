Die besten Versicherungen für junge Professionals, die eine Familie gründen möchten

1. Die Berufsunfähigkeitsversicherung

Alle Versicherungen, die in diesem Text erwähnt werden, sind Quasi-Pflicht, auch wenn sie niemand vorschreibt. Allerdings steht die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) mit Absicht an oberster Stelle – denn sie ist der mit Abstand wichtigste Schutz , den man in dieser Lebenslage abschließen kann. Die Gründe dafür:

Um überhaupt für die staatliche Erwerbsminderungsrente infrage zu kommen, müssen mindestens fünf Jahre Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden – wer am Beginn des Berufslebens steht, fällt schon allein deshalb durchs Raster. Die staatliche Rente wird überhaupt nur dann gezahlt, wenn man keinerlei bezahlter Tätigkeit mehr nachgehen kann. Es gilt das offizielle Prinzip „Reha vor Rente“. Die Erwerbsminderungsrente ist an strenge Kriterien gekoppelt, die Beantragung ist ein langwieriger Prozess, wird oft abwegig beschieden und muss dann regelrecht ausgefochten werden. Das gilt besonders für die volle Erwerbsminderungsrente. Das zeigen auch die offiziellen, aktuellen Zahlen überdeutlich. Selbst in dem Fall, dass eine volle Erwerbsminderungsrente gezahlt würde, hängt deren Höhe von der Anzahl der Beitragsjahre ab. 800 Euro waren es 2018 im Schnitt, bei jungen Menschen noch deutlich weniger.

Fünf Gründe, warum eine private BU-Versicherung an oberster Stelle stehen muss. Die Höhe ist zwar frei bestimmbar, empfohlen werden jedoch 70 bis 80 Prozent des Nettogehalts. Sie wird schneller und viel unbürokratischer ausgezahlt. Und gerade Young Professionals, die sowieso in wenig risikoreichen Berufen arbeiten, zahlen dafür höchstens ca. 75 Euro im Monat.

Foto: clark.de

2. Die private Haftpflichtversicherung

Wer anderen einen körperlichen, dinglichen oder finanziellen Schaden zufügt, muss diesen kompensieren. Das kleine Rechts-Einmaleins. Und es gibt eine Menge Anlässe, zu denen diese Kompensation notwendig wird. Dazu braucht es nur Momente der Unachtsamkeit.

Dabei ist die private Haftpflichtversicherung allerdings nicht nur für junge Erwachsene ähnlich wichtig wie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie ist es gerade mit einer Familienplanung im Hinterkopf. Vielleicht wird der Nachwuchs in seinen allerersten Lebensjahren noch nicht viel Gelegenheit dazu haben, aber es wird der Tag kommen, an dem er vielleicht dem Kita-Spielkamerad beim Toben die Brille vom Gesicht schlägt, mit einem Filzmarker auf die Tapete der Pateneltern losgeht oder auf andere Weise Schaden verursacht – und es gilt definitiv nicht „kleine Kinder, kleine Schäden“. Es braucht nur einem vom Junior auf die Straße gekickten Ball, wodurch ein Autofahrer verreißt und in einen parkenden Wagen fährt, um Schäden in Höhe zigtausender Euro zu produzieren.

Zwar gilt das berühmte „Eltern haften für ihre Kinder“ nicht uneingeschränkt; bedeutet also, dass Kinder durchaus haftbar sind. Da sie aber i.d.R. keine Möglichkeit haben, finanzielle Schäden selbst zu begleichen, fällt es im Endeffekt doch wieder auf Mama und Papa zurück.

Das Vorteil dabei ist, dass die Privathaftpflichtversicherung der Eltern unbegrenzt auch den Nachwuchs miteinschließt – zumindest bis dieser seine erste berufliche Ausbildung absolviert hat. Dann ist er vielleicht selbst ein Young Professional und muss diesen Artikel beherzigen. Allerdings: Privathaftpflichten gibt es viele. Die gewählte sollte eine Mindestdeckungssumme von zehn Millionen Euro haben, besser sind allerdings 50 Millionen.

3. Die Risikolebensversicherung

Wenn sich erste berufliche Erfolge eingestellt haben und die mittelfristige Zukunft weitestgehend sicher scheint, tun viele Young Professionals den nächsten Schritt, sie werden sesshaft. Oft gehört dann ein Haus oder eine komfortable Eigentumswohnung dazu – der Nachwuchs soll ja auch schließlich ein schönes Nest haben.

Bloß: Der oft respektable Verdienst von Young Professionals sorgt sowieso für einen gewissen Lebensstil. Auch machen es die Summen möglich, vergleichsweise hohe Kredite für das Domizil aufzunehmen. Das ist solange kein Problem, wie die junge Familie in Spe das alles durch ihre Gehälter finanzieren kann. Doch auch in diesem Alter kann Schlimmes passieren – nicht nur hinsichtlich lebensbedrohlicher Krankheiten, sondern ganz lapidarer Unfälle.

Fällt dann durch einen Todesfall eine, womöglich die Haupteinnahmequelle weg, stehen die Hinterbliebenen oft vor dem Ruin. Selbst mit höchster Sparsamkeit sind dann die Abtragungsleistungen nicht mehr zu bewältigen – eine Kaskade von familiären Katastrophen.

Hier greift die Risikolebensversicherung – nicht zu verwechseln mit der normalen, eher als Altersvorsorge gedachten Lebensversicherung . Sie zahlt im Todesfall eine vertraglich vereinbarte Summe aus. Deren Höhe sollte sich an folgendem orientieren:

Demjenigen Familienmitglied, welches das höhere Gehalt hat.

Davon mindestens drei, besser fünf oder gar sechs Brutto-Jahresgehälter.

Der Höhe zusätzlicher, unumgänglicher Zahlungsverpflichtungen – etwa dem erwähnten Hausbaukredit.

Zusammengefasst: Die Risikolebensversicherung sollte es den Hinterbliebenen im Todesfall ihrer Haupteinnahmequelle ermöglichen, vor allem alle offenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen, notfalls auf einen Schlag. Ferner sollte auch danach noch genug „Polster“ verbleiben, damit das Leben sich nicht auf einen Schlag völlig ändern muss; beispielsweise sollte der Nachwuchs die Möglichkeit haben, seine Ausbildung zu Ende zu bringen.

Das ist auch dann von Bedeutung, wenn Haus und Co. zunächst noch Wunschträume sind. Denn je jünger der Versicherungsnehmer bei Abschluss ist, desto geringer fallen die (sowieso recht niedrigen) monatlichen Zahlungen aus.

4. Die private Unfallversicherung für Kinder

Wenn der eigene Nachwuchs etwas beschädigt, kommt die Haftpflicht auf. Aber was, wenn die schlimmsten Ängste junger Eltern wahr werden und das Kind selbst in einen Unfall verwickelt ist? Dann gäbe es eigentlich die gesetzliche Unfallversicherung – wie gesagt, eigentlich:

Die gesetzliche Unfallversicherung greift nur, wenn Kinder in einer Lern- bzw. Tageseinrichtung betreut werden.

Sie greift nur während des Aufenthalts dort sowie auf dem direkten Hin- und Rückweg.

Simples Beispiel: Der grundschulpflichte Nachwuchs tobt nachmittags mit seinen Freunden auf dem Spielplatz, stürzt vom Klettergerüst und verletzt sich schwer. Dann greift die gesetzliche Unfallversicherung ebenso wenig, wie sie es in dem Fall tun würde, dass das Kind einfach nur zuhause die Treppe herunterfällt.

Ein schwerwiegender Mangel. Denn obwohl die Krankenversicherung natürlich manches zahlt, fehlt dann oft ein Träger für Reha-Maßnahmen, Unterricht zuhause oder, je nach Schwere des Unfalls, Rentenzahlungen.

All das übernimmt eine private Unfallschutzpolice, die Young Professionals direkt für ihren Nachwuchs abschließen. Sie kann (und sollte) ab der Geburt abgeschlossen werden. Spätestens jedoch dann, wenn der Nachwuchs die ersten Krabbelversuche startet.

Zusammengefasst

Viele Versicherungen richten sich an eine Zielgruppe „jung, aufstrebend, erfolgreich, gutsituiert“. Das liegt daran, dass immer mehr junge Menschen diese Merkmale erfüllen. Und obschon natürlich viele weitere Versicherungen je nach persönlichem Lebensmodell auch viel Sinn machen, sollte die Basis all dessen auf den „großen Vier“ ruhen – Berufsunfähigkeitsversicherung, Privathaftpflicht, Risikolebensversicherung und privater Unfallschutz, speziell für den Nachwuchs. Damit sind zumindest die Grundrisiken abgedeckt – was allerdings natürlich nicht bedeutet, dass je nach Situation nicht noch weitere Absicherungen getätigt werden sollten.