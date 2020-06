Geldanlagen: 6 Fragen und Antworten zum Markt für Büroimmobilien

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten hunderttausende Menschen zumindest vorübergehend im Homeoffice arbeiten. Die meisten kehren nach dem Abflauen der Pandemie an ihren angestammten Arbeitsplatz zurück, viele Unternehmen werden aber auch weiterhin auf das Arbeiten von zu Hause setzen. Was bedeutet dies für den Markt für Büroimmobilien, wird es dort nun massenhaft Leerstände geben? Oder kann man als Anleger auch weiterhin ruhigen Gewissens in solche Immobilien investieren? Und wie funktioniert das eigentlich? Hier sind sechs Fragen und Antworten zum Thema Geldanlage in Büroimmobilien.

Von Aschendorff Medien