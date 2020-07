So sehen digitale Kredite wirklich aus

In der Werbung klingen Online-Kredite besonders unkompliziert und vor allem schnell erhältlich. In der Theorie stimmte dies auch, doch gab es in der Vergangenheit dennoch Probleme, die Zeit kosteten: Kreditnehmer mussten verifiziert werden, Unterlagen mühsam per Post eingereicht, zugeschickt und unterschrieben werden. Mittlerweile haben sich diese bürokratischen Schwierigkeiten in vielerlei Beziehung gelöst, denn immer mehr Banken setzen auf volldigitale Kreditanträge und deren Bearbeitung. Wie dies geschieht und welche Voraussetzungen für den »Digitalkredit« notwendig sind, erklärt dieser Artikel.

Von Aschendorff Medien