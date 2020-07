Geld sparen beim Versicherungsvergleich

Welche Versicherung ist für mich geeignet?

Es gibt etliche Versicherungen, die unterschiedliche Policen aufweisen. Für eine bessere Übersicht im Versicherungsdschungel ist es von Vorteil sich wichtige Unterlagen im Vorfeld zurechtzulegen. Bei der Wahl der Kfz-Versicherung werden folgende Informationen benötigt:

Führerschein

Fahrzeugschein ( Zulassungsbescheinigung I )

) Kilometerstand des zu versichernden Fahrzeugs

Daten der Vorversicherung

Bankverbindung

Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung II)

Heutzutage ist es nicht notwendig, in eine Filiale einer Versicherung zu gehen und sich von einem Berater die nächstbeste Versicherung andrehen zu lassen. Mit ein paar Klicks lassen sich im Internet Kfz-Versicherungen vergleichen und mit Hilfe der vorhandenen Informationen die richtige Wahl treffen.

Nicht immer sind die günstigsten Angebote auch die besten – oft ist eine günstige Police mit weniger Leistungsumfang verbunden. Prüfen Sie also genau welche Leistungen für SIe notwendig sind und auf welche im Zweifel verzichtet werden kann. Wer statt reinen Online-Versicherungen lieber einen persönlichen Ansprechpartner hat, sollte dies ebenso bei der Wahl berücksichtigen.

Wie berechnet sich die Versicherungspolice?

Welche Daten die Versicherungen zur Berechnung der Police benötigen wollen wir hier kurz anreißen. Bei der Bemessung wird in die Kriterien Fahrer und zu versicherndes Fahrzeug unterschieden. Informationen zur Fahrerfahrung, Wohnort, Alter, beruflicher Status oder bereits vorhandene Punkte in Flensburg des Fahrers tragen zur Berechnung der Police bei. Die Frage der Nutzung eines Autos, also die jährliche Fahrleistung, privat oder gewerblich, aber auch Fahrzeugtyp sind Punkte, die ebenfalls in die Berechnung einfließen. Neben diesen Punkten sind noch Weitere vorhanden, die für Höhe der Police ausschlaggebend sind.

Teil- oder Vollkaskoversicherung?

Oft stellt sich dem Halter die Frage, ob eine Teil- und Vollkaskoversicherung gewählt werden soll. Eine für alle zutreffende Aussage lässt sich an dieser Stelle nicht machen. Allerdings sollte eine Vollkaskoversicherung in Erwägung gezogen werden, wenn das Auto sehr neu ist oder einen hohen Listenpreis aufweist. Sofern Sie einen Kredit zur Finanzierung des Autos bedienen, sollten Sie ebenfalls eine Vollkasko wählen, da diese auch eigenverschuldete Schäden sowie Beschädigungen durch Fahrerflucht abdeckt. Im Falle eines selbstverschuldeten Totalschadens muss der Fahrer ein finanziertes Auto nicht weiter abbezahlen.

Fazit

Überlegen Sie sich im Vorfeld, was Ihnen bei der Versicherung Ihres Fahrzeuges wichtig ist und wie ihr Auto versichert sein soll. Vergleichen Sie verschiedene Kfz-Versicherungen, da sich nicht nur der Preis, sondern auch die dazugehörigen Konditionen unterscheiden. Mit der passenden Police lassen sich aber im Jahr bis zu mehrere Hundert Euro sparen.