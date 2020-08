Wie Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen

Umweltfreundliche Produkte in der Textilindustrie

Der Sportartikelhersteller Puma setzt sich bereits seit Jahren für den Erhalt der Umwelt ein und nutzt daher unter anderem nachhaltige Materialien in der Herstellung seiner Produkte. Bereits jetzt stammt 82% der in der Produktion benötigten Baumwolle und 98% des verwendeten Polyesters aus zertifizierten und nachhaltigen Quellen. Darüber hinaus fördert Puma das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Anfang 2020 brachte Puma in Kooperation mit First Mile, einem britischen Recyclingunternehmen, Sportbekleidung aus wiederverwerteten Plastikflaschen auf den Markt. Zudem starteten Pilotprojekte zur Rücknahme von hauseigenen Produkten, um diese auch nach ihrer Lebensdauer sinnvoll wiederzuverwenden.

Mit dem Programm "10For25" setzte sich Puma selbst zehn Nachhaltigkeitsziele, die innerhalb der nächsten fünf Jahre erreicht werden sollen.

Nachhaltiges Handeln durch zukunftsweisende Innovationen

Um den Energieverbrauch zu senken und Emissionen einzusparen, setzt der Lebensmittelhändler Edeka auf Investitionen in neue und moderne Technologien. Durch den Einsatz von Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) -freien Kälteanlagen vermeidet Edeka den Einsatz umweltschädlicher Chemikalien. Weiterhin ist der gesamte Lkw-Fuhrpark ausgestattet mit Board-Computern, welche nicht nur die Planung der Touren verbessern, sondern auch das Fahrverhalten der Fahrer aufzeichnen und analysieren. Dies hat zur Folge, dass der CO2-Ausstoß und Kraftstoffverbrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Zurzeit erprobt Edeka in Berlin einen vollelektrischen Lkw, der die Zukunft auf dem Gebiet der Logistik weisen soll.

Erneuerbare Energien statt Braunkohle

Panasonic macht sich nicht nur darüber Gedanken, welche Produkte produziert werden sollen, sondern auch, wie diese energieeffizient hergestellt und genutzt werden können. Aus diesem Grund forscht Panasonic an Brennstoffzellen-Systeme . In Kombination mit erneuerbaren Energien wie Solarenergie oder Wasserstoff können so saubere Energiequellen erschlossen und effizient genutzt werden. Bis zum Jahr 2050 soll der Ertrag aus erneuerbaren Energiequellen die benötigte Energie für die Produktion und Nutzung der Produkte übersteigen. Des Weiteren schont Panasonic die begrenzten Wasserressourcen der Erde. Um dies zu gewährleisten, entwickelt das Unternehmen wassersparende Produkte und sorgt in der Herstellung dafür, dass Verunreinigungen aus dem Abwasser herausgefiltert werden.

Vor über 25 Jahren startete Panasonic das internationale Bildungsprogramm Kid Witness News, welches heute noch jährlich über 10.000 SchülerInnen die Themen Klimawandel und Umweltschutz näher bringen