Verbrauchertipps: So gut ist die Wertanlage Gold wirklich

Aktuelle Unsicherheiten, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, kurbeln diesen Trend weiter an. Doch ist eine Anlage in das Edelmetall wirklich sinnvoll? Der folgende Artikel klärt über die am weitesten verbreiteten Irrtümer auf.

Gold ist ertragreich

Laufende Erträge werden durch Gold nicht erwirtschaftet, da es sich um keine produktive Anlageform handelt. Dagegen erarbeiten Unternehmen Gewinne, in die wiederum von den Aktionären investiert wird.

Bei Gold gibt es lediglich steigende oder fallende Kurse. Gewinne können daher nur erzielt werden, wenn das Gold nach einer Steigung des Goldkurses wieder verkauft wird. Wichtig ist, dass dafür ein seriöser Goldhandel, gewählt wird, denn in diesem Bereich sind oft unseriöse Anbieter unterwegs, die zu niedrige Preise für die Goldgegenstände zahlen. Auch ein Goldankauf online ist heute ein immer beliebtere Variante – bei der niemand große Wertbestände an Gold durch die Straßen tragen muss.

Bei anderen Formen der Geldanlage ist dies anders gestaltet. Wer Aktien besitzt, erhält Dividenden, Besitzer von Anleihen erhalten Zinsen und Immobilien generieren Mieteinnahmen. Darüber hinaus gibt es dabei noch Wertverluste und -gewinne. Die Vermögenswertentwicklung kann sich bei einer Investition in Gold daher negativ gestalten, da es keine Ausschüttungen gibt.

Gold bietet Schutz vor Inflation

Es stimmt, dass es eine Korrelation, also eine Wechselwirkung, zwischen der Inflation und Gold gibt, wodurch ein gewisser Inflationsschutz geboten wird.

Allerdings kann nicht eindeutig beantwortet werden, wie stark die Abhängigkeit zwischen Inflation und dem Goldpreis ist. Die US-Konsumentenpreise stiegen zwischen den Jahren 2004 bis 2009 lediglich um 14 Prozent, gingen zum Ende des Jahres 2010 allerdings zurück auf ein Rekordtief seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Goldpreis vervierfachte sich in diesem Zeitraum.

Gold stellt darüber hinaus nicht die einzige Form der Geldanlage dar, die Schutz vor einer Inflation bietet. Inflationsgeschützte Anleihen oder Immobilien sind in diesem Zusammenhang ebenfalls eine interessante Alternative.

Außerdem stehen auch Aktien mit der Inflation in einer positiven Wechselwirkung. Die Inflation wird von den Aktienkursen nämlich automatisch berücksichtigt. Es findet eine flexible Anpassung der Preise der physischen Gegenstände eines Unternehmens an die Inflation statt. Daher ist der Inflationsschutz von Aktien positiver zu bewerten, als bei Anlageformen wie Tages- oder Festgeld.

Es besteht kein Währungsrisiko bei Gold

Entgegen der weit verbreiteten Meinung besteht bei Gold durchaus ein Währungsrisiko . Der Handel mit dem Edelmetall findet nämlich in US-Dollar statt. Wenn das Gold verkauft wird, erhält der Verkäufer den Preis im ersten Schritt in US-Dollar und muss diese dann in Euro umtauschen. Abhängig davon, wie der Kurs der Währung steht, kann das massive Auswirkungen auf den Gewinn haben.

Verkäufer haben also einen Nachteil, wenn eine Abwertung des Dollars stattfindet, da diese weniger Euro dafür erhalten. So können auch Verluste zustande kommen, obwohl der Kurs des Edelmetalls eigentlich gestiegen ist. Es könnte aber auch der Vorteil bestehen, dass nicht nur der Preis des Goldes gestiegen ist, sondern auch eine Aufwertung des Dollars stattgefunden hat. In diesem Fall fällt der Gewinn natürlich größer aus.