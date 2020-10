Ratgeber für Beamte - Darauf ist bei der Versicherung zu achten

Welche Versicherungen im Beamtenstatus essenziell sind

Fakt ist, jeder Beamte braucht eine Krankenversicherung. Sowohl gesetzliche, wie private Versicherer bieten Sonderkonditionen für Beamte an. Da das Beamtentum verschiedene Stadien durchläuft, stellt sich im Vorfeld die Frage, ab wann eine spezielle Beamtenkrankenversicherung sinnvoll ist. Als Anwärter / Referendar sollte man an seiner aktuellen Krankenversicherung keine Veränderungen vornehmen. Ist diese Phase vorbei und es geht in den Status "Beamter auf Probe" über, ist die Prüfung der aktuellen Versicherungsbedingungen ratsam. Im Beamtenstatus gibt es keinen Arbeitgeberanteil. Dennoch müssen Beamte die Kosten für ihre Krankenversicherung nicht vollständig aus eigener Tasche zahlen. Durch Beihilfen ist der Dienstgeber dazu verpflichtet, entstehende Krankenhauskosten anteilig zu übernehmen. Für viele junge Beamte lohnt sich ein Wechsel in einen speziellen Tarif der privaten Krankenversicherung.

Neben der Krankenversicherung spielt auch die Berufsunfähigkeit eine essenzielle Rolle. Eine Dienstunfähigkeitsabsicherung reicht nicht aus, um im Bedarfsfall von den versicherungstechnischen Leistungen leben zu können. Um sich vor monetären Einbußen zu schützen, ist der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung sinnvoll.

Die private Krankenversicherung als 1. Wahl für Beamte

Privat oder gesetzlich? Die private Krankenversicherung bietet einige grundlegende Vorteile . Als Beamter sind die Kosten der monatlichen Prämie deutlich geringer als für Selbstständige, die beim gleichen Versicherer eine Police abschließen. Da ein Teil der Krankenhauskosten vom Dienstherrn getragen werden, ist der Selbstbehalt im Beamtenstatus verhältnismäßig gering und kann je nach Vertragsvereinbarung weiter reduziert werden. Dem gegenüber stehen die Tarife der gesetzlichen Krankenkassen. Auch hier sind Einsparungen für Beamte möglich, doch vermisst man die Vielfalt in der Auswahl, die bei privaten Krankenversicherung prägend ist. Je nach Familienstand bezuschusst der Dienstherr notwendige Krankenhausaufenthalte mit einem Kostenanteil zwischen 50 und 80 Prozent. Gesetzlich versicherte Beamte erhalten den Vorteil nicht automatisch und zahlen eine höhere Prämie, da es in den gesetzlichen Krankenkassen keine spürbaren Vergünstigungen für Beamte gibt.

Als Beamter trägt man eine hohe Verantwortung , wodurch eine Haftpflichtversicherung im dienstlichen und im privaten Bereich sinnvoll erscheint. Alle Versicherungen sollten aufeinander aufbauen und im Endeffekt eine breite Deckung mit allen möglichen Vorteilen, die Beamte erhalten können, aufweisen.

Die Haftung gegenüber ihrem Dienstherrn ist ein wichtiger Versicherungsgrund, den Beamte in den Fokus nehmen sollten. Hier empfiehlt es sich, neben der Krankenversicherung auch eine Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung, sowie die Haftpflicht und eine private Rechtschutzversicherung mit Beamtenbonus abzuschließen.