Firmengründung - Worauf muss ich achten

Gute Vorbereitung und Planung

Zunächst einmal muss geprüft werden, ob sich die Geschäftsidee tatsächlich realisieren lässt und wie sie umzusetzen ist. Die Wirtschaftlichkeit und Lukrativität sind entscheidende Faktoren auf dem Weg zur Selbstständigkeit : Wie viel muss verkauft oder geleistet werden, damit es möglich ist, den Lebensunterhalt zu verdienen? Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Worin unterscheidet sich das Produkt oder die Dienstleistung vom Wettbewerb? Diese Fragen gilt es, anhand eines Businessplans und einer gründlichen Recherche bezüglich der Marktgegebenheiten gründlich zu hinterfragen und zu prüfen. Ist eine Finanzierung notwendig, sollte diese möglichst früh gesichert sein.

Firmenkonto

Verbunden mit der Gründung eines Unternehmens muss oftmals ein Geschäftskonto eröffnet werden. Freiberufler und Einzelunternehmen sind dazu im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften nicht verpflichtet, aber ein separates Firmenkonto ist dennoch ratsam. Damit lassen sich private und berufliche Finanzen optimal voneinander trennen. Das Penta Firmenkonto wird mit deutscher IBAN vergeben, punktet mit geprüfter Sicherheit und lässt sich leicht mit den Buchhaltungssystemen verknüpfen.

Unternehmensform und Verträge

Neben dem Gesellschaftsvertrag oder der Geschäftsführerverträge muss auch an die Mitarbeiter gedacht werden. Daneben muss entschieden werden, welche Rechtsform das Unternehmen haben soll. In einer GmbH, dessen Gründung auch als Einzelperson möglich ist, ist ein Startkapital von mindestens 25.000 Euro notwendig und die Gründung dauert aufgrund des Eintrags in das Handelsregister und der erforderlichen Termine beim Notar länger. Eine GbR zu gründen, ist wesentlich unbürokratischer und es wird kein Mindestkapital gefordert. Hier sollte jedoch die private Haftung beachtet werden. Die OHG geht mit einem hohen Haftungsrisiko einher.

Genehmigungen und Anmeldungen

Wer beispielsweise einen Friseursalon eröffnen möchte, muss beachten, dass der Handwerksberuf unter die Meisterpflicht fällt. So gilt es, immer zu prüfen, ob Genehmigungen oder Zulassungen für die Gründung des Unternehmens notwendig sind. Ein Gewerbebetrieb muss beim kommunalen Gewerbeamt und bei anderen Stellen wie dem Finanzamt angemeldet werden. Es gibt hierzulande verschiedene Möglichkeiten, kostenfreie oder -pflichtige Beratungen wie die Handwerkskammer oder Bundesagentur für Arbeit rund um die Firmengründung in Anspruch zu nehmen. Eine Steuerberatung ist nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert.

Optimaler Außenauftritt

Der Außenauftritt spielt bei der Gewinnung von Kunden und Erzielung von Umsätzen eine wichtige Rolle. Dazu gehören zum Beispiel das Firmenlogo und die Erstellung einer gelungenen Webseite. Um erfolgreich am Markt zu bestehen, müssen die Kunden die Produkte oder Dienstleistungen kennen und davon überzeugt werden. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Werbung zu machen. Dabei ist es wichtig, sich vom Wettbewerb abzuheben.

Zusammenfassung

Wer eine eigene Firma gründen will, benötigt eine gute Idee, einen durchdachten Businessplan, die passende Rechtsform, ein Firmenkonto und vieles mehr. Diese Beispiele zeigen, dass der Weg in die Selbstständigkeit gut geplant und organisiert werden sollte. Es gibt diverse Beratungs- und Hilfsangebote, die Gründer in Anspruch nehmen können.