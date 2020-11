Immobilien als Kapitalanlage - mehr Chancen als Risiken?

Sind Immobilien eine sichere Kapitalanlage?

Im Prinzip ja. Dies gilt nach wie vor. Auch wenn die seit 2009 sehr hohen jährlichen Wertsteigerungen mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 einen Dämpfer erhalten haben. Bis dahin waren Renditen von 5, 6 oder 7 % jährlich eher die Regel als die Ausnahme. Seit Frühjahr dieses Jahres müssen sich Investoren jedoch selbst bei Immobilien in Toplagen mit Renditen von 1 vielleicht 2 % zufriedengeben. So die pessimistische Einschätzung von Immobilienexperten. Das bedeutet, die Immobilienpreise sind nach wie vor stabil und nicht rückläufig. Aber die Wertentwicklung ist gebremst.

Vor Corona galt, wer in Immobilien investiert, der sollte sein Geld grundsätzlich für mindestens 10 Jahre anlegen. Einmal wegen der Rendite aus der Wertsteigerung und wegen der bei einem frühzeitigeren Verkauf zu versteuernden Veräußerungsgewinne. Dieser Anlagehorizont ist heute wesentlich länger. Branchenexperten gehen davon aus, dass nach der Corona-Pandemie erst eine mehrjährige Erholungsphase folgt, ehe die jährlichen Renditen wieder an die Wachstumsraten vor Corona anknüpfen können. Heute sollten private Anleger mit einem Zeitraum von bis zu 15 Jahren rechnen, ehe ihre Investition in Immobilien eine nennenswerte Rendite beim Wiederverkauf erzielen wird.

Welche Immobilien eignen sich als Kapitalanlage für private Anleger?

Wer privat sein Geld in eine Immobilie investieren möchte, der kann unter verschiedenen Möglichkeiten wählen. Grundsätzlich eignen sich vermietete Wohnungen oder vermietete Häuser. Auch sanierungsbedürftige oder denkmalgeschützte Immobilien können für private Anleger interessant sein. Ebenso Studenten-Apartments. Ein relativ sicheres Investment gehen private Anleger ein, wenn Sie eine Pflegeimmobilie als Kapitalanlage kaufen . Pflegeimmobilien werden in der Regel langfristig verpachtet. Pachtverträge mit einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren sind üblich. In dieser Zeit sind die Mieteinnahmen vergleichsweise sicher. Informieren Sie sich weiter über das Thema bei der Internetseite Wohnung-jetzt.de.

Grundsätzlich sollte vor der Investition in eine Immobilie auf mehrere Kriterien geachtet werden. Das nach wie vor wichtigste Kriterium ist die Lage der Immobilie. Zwar waren in den vergangenen Jahren auch Immobilien in ländlichen Gegenden nicht unattraktiv, stadtnahe Immobilien oder Immobilien im Zentrum sind nach wie vor deutlich attraktiver. Natürlich spielt auch die Qualität der Bausubstanz und bei vermieteten Objekten die Bonität der Mieter eine Rolle.

Wer den Kauf einer Immobilie nicht ganz aus eigener Tasche bezahlen will oder kann, der kann bei der Finanzierung viel Geld durch staatliche Fördermaßnahmen sparen. Über die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) werden zahlreiche Investitionen durch zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse gefördert. Auskünfte über die Fördermöglichkeiten erteilt die Hausbank. Banken empfehlen, für den Kauf einer Immobilie immer genügend Eigenkapital mitzubringen. Eine Finanzierung bei geringem Eigenkapital ist sehr teuer und nur bei einer ausgezeichneten Bonität möglich.