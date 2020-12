Gebraucht kaufen, Share-Konzepte, Gutscheincodes: Die besten Tipps für Sparfüchse

Betrachten wollen wir drei Methoden: Second Hand, die Sharing Economy und Gutscheine.

Second Hand: wieder gesellschaftsfähig

Früher war es ganz normal, dass man gebrauchte Dinge verwendet und gebrauchte Kleidung angezogen hat. Die Sachen wurden weitergegeben und hielten auch entsprechend lange. Mit dem wachsenden Wohlstand geriet diese Methode jedoch ins Hintertreffen: Nun war es wichtig, dass man sich Neues „leisten konnte“, die persönliche Ausstattung war ein Ausdruck der Lebensqualität und des eigenen Erfolgs und die Kleidung sollte die Persönlichkeit unterstreichen. Second Hand war aus der Mode gekommen.

Seit einigen Jahren ist es jedoch wieder auf dem Vormarsch, und das nicht nur, weil es praktisch und günstig ist: Second Hand ist ein echter Modetrend geworden. Gerade in den Städten tragen immer mehr Modefans Vintage-Kleidung, vor den Häusern stehen „zu verschenken“ Kisten und man fragt erst einmal im Bekanntenkreis, wenn man es etwas braucht, anstatt es gleich zu kaufen.

Diese neue alte Entwicklung wird durch zwei Umstände befeuert: Einerseits leben wir in einem wahren Überfluss an Waren, sodass wir gar nicht dazu kommen, alle unsere Kleidung zu tragen und alle unsere Dinge zu benutzen, sodass Teile aus zweiter Hand oft so gut wie neu sind. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ein echtes Trendthema. Das bedeutet, öfter mal gebraucht, aber auch regional und saisonal einzukaufen, um die Umwelt zu schonen.

Sharing Economy - Umdenken in der Gesellschaft und neue Konzepte

Muss jeder Nachbar eine eigene Bohrmaschine besitzen, wo man diese doch ohnehin nur selten verwendet? Braucht wirklich jeder einen Rasenmäher oder kann man sich vielleicht einen teilen, und ist es notwendig, dass jeder mit einem eigenen Auto zur Arbeit fährt? Wo früher Besitz als Statussymbol geschätzt wurde, tritt heute ein neues Bewusstsein an die Stelle, die mit einem echten Umdenken in der Gesellschaft verknüpft ist: Teilen ist ökonomisch und ökologisch wertvoll.

Möglich werden solche Konzepte im großen Stil häufig durch Community-basierte Online-Plattformen.

Die Sharing Economy umfasst kurzfristige Peer-to-Peer-Transaktionen, um die Nutzung nicht genutzter Besitztümer und Dienste gemeinsam zu nutzen oder die Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Sharing Economy umfasst häufig eine Art Online-Plattform, die Käufer und Verkäufer verbindet. Sie wächst schnell und entwickelt sich weiter, steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen in Form von regulatorischen Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich Missbrauch.

Doch auf den ersten Blick sind die Vorteile bestechend: In einer Sharing Economy können nicht genutzte Vermögenswerte wie geparkte Autos und Gästezimmer vermietet werden, wenn sie nicht genutzt werden. Studien haben ermittelt, dass Autos bis zu 95 % der Zeit von ihren Besitzern gar nicht verwendet werden. Sie stehen also die meiste Zeit herum und verlieren dabei an Wert. Und was viele zu schätzen wissen: Der Kostenvorteil von Airbnb ist erheblich. Es lässt sich sagen, dass Airbnb-Preise zwischen 30 und 60% günstiger sind als Hotelpreise weltweit. So profitieren beide Seiten von einer gemeinsamen Nutzung.

Die Sharing Economy hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und dient nun als umfassender Begriff, der sich auf eine Vielzahl von Online-Wirtschaftstransaktionen bezieht.

Es gibt Peer-to-Peer-Kreditplattformen: Unternehmen, die es Einzelpersonen ermöglichen, anderen Personen Geld zu günstigeren Konditionen zu verleihen als bei herkömmlichen Kreditinstituten.

Es finden sich Modeplattformen: Websites, auf denen Einzelpersonen ihre Kleidung verkaufen oder vermieten können.

Immer öfter gibt es auch Freiberufler Plattformen: Websites, auf denen freiberufliche Mitarbeiter in einem breiten Spektrum zusammengebracht werden können.

Doch es gibt auch Probleme, etwa dass die mangelnde staatliche Aufsicht zu ernsthaften Missbräuchen von Käufern und Verkäufern in der Sharing Economy führen kann. Dies wurde durch zahlreiche öffentlich bekannt gewordene Fälle von versteckten Kameras in gemieteten Räumen oder Klagen wegen unfairer Behandlung von Mitfahrgelegenheiten durch die Plattformen, auf denen sie eingesetzt werden, unterstrichen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Dennoch ist die Sharing Economy ein wichtiger gesellschaftlicher Trend, der nicht an Bedeutung verlieren wird und der es ermöglicht, eine Menge Geld zu sparen. Er stellt auch eine gute Möglichkeit dar, sich wieder mehr mit seinen Nachbarn zu beschäftigen und diese Beziehungen zu pflegen, weil dann gar keine digitalen Plattformen gebraucht werden.

Gutscheine – ein häufig unterschätztes Sparpotenzial

Wer online oder auch offline klug einkauft, der schaut sich immer zuerst nach einem Gutschein für die gewünschte Ware oder das entsprechende Geschäft um. So haben wir hier aktuell mehrere eBay Gutscheine , was durchaus lohnend sein kann, denn der bekannte Markt gilt ohnehin als preiswert. Gutscheine findet man online, in den wöchentlichen Informationsprospekten, die in viele Haushalte geliefert werden und auch in der Tageszeitung oder in Zeitschriften – man muss einfach nur die Augen offenhalten.

Natürlich dienen Gutschein vonseiten der Anbieter dazu, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden; sparen kann der Konsument in jedem Fall.

Tipp: Gerade bei Neukundenangeboten kann es sich lohnen, sich mit einer neuen Email Adresse erneut anzumelden, um mehr als einmal in den Genuss des Rabatts zu kommen.

Zusatztipp: Häufig werden in Onlineshops dynamische Preise angezeigt. Wessen IP Adresse auf eine „bessere“ Gegend hinweist oder wer mit einem teuren Mac surft, bekommt oftmals höhere Preise angezeigt. Das lässt sich umgehen, indem man einen VPN Server verwendet, der das anonyme Surfen ermöglicht. Auf diese Weise kann niemand mehr die eigene IP Adresse sehen.