Ist die private Krankenversicherung für Beamte sinnvoll?

Beamter vs. Angestellter – die Unterschiede in der Krankenversicherung

Beamte und Beamtenanwärter haben die Wahl, ob sie sich gesetzlich oder privat krankenversichern möchten. Die Beiträge müssen sie dabei komplett selbst bezahlen . Das läuft bei Angestellten anders ab. Der Arbeitgeber übernimmt einen gewissen Prozentsatz. Dafür können Angestellte sich nicht einfach so privat versichern. Um von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln zu können, darf eine gewissen Einkommensgrenze nicht unterschritten werden. Diese Grenze wird im Jahr 2021 bei einem Verdienst von 64.350 Euro jährlich liegen. Ab diesem Einkommen steht es Angestellten frei, sich privat zu versichern.

Die Vorteile von Beamten bei der privaten Krankenversicherung

Das Portal Krankenversicherung.net gibt eine gute Übersicht über die Vorteile, die Beamte bei der privaten Krankenversicherung genießen. Die Regeln für die Aufnahme in der privaten Krankenversicherung sind für Beamte völlig anders als für Angestellte. Einem Beamten stehen Beihilfen seines Dienstherren in Höhe von 50 – 70 Prozent zu. Das bedeutet, dass der Dienstherr die Kosten im Krankheitsfall in dieser Höhe übernimmt. Somit muss nur ein Betrag zwischen 30 und 50 Prozent von der privaten Krankenversicherung abgedeckt werden. Daher bieten private Krankenversicherungen günstige Tarife für Beamte an. Die Regelungen besagen weiterhin, dass Beamte ihre Krankenversicherung, im Gegensatz zu Angestellten, komplett aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Durch die Beihilfen der Dienstherren, die Beamten zustehen, zahlen sie im Regelfall wesentlich weniger, wenn sie privat versichert sind, als bei einer gesetzlichen Krankenkasse.

Neben den finanziellen Aspekten bieten private Krankenversicherungen auch in puncto Leistungen diverse Vorteile. Gesetzlich Versicherte müssen bei der Auswahl ihres Hausarztes auf den nächstgelegenen zurückgreifen, während privat Versicherte eine freie Ärztewahl haben. So verhält es sich auch mit Krankenhäusern. Als privat Versicherter hat man im Krankenhaus Anspruch auf ein Einbettzimmer, während der gesetzlich Versicherte in einem Mehrbettzimmer übernachten muss. Außerdem deckt die private Krankenversicherung die Behandlung durch einen Chefarzt ab. Weiterhin erfolgt die Terminvergabe bei verschiedenen Fachärzten für Privatpatienten wesentlich schneller als für gesetzlich Versicherte.

Krankenversicherung im Alter

Dass die Unterschiede zwischen der Pension für Beamte und der Rente für Angestellte gravierend sind, ist wohl hinlänglich bekannt. In der Regel fallen die Pensionen wesentlich höher aus. Viele Beamte stellen sich jedoch trotzdem die Frage, ob ihnen im Alter Nachteile entstehen, wenn sie privat krankenversichert sind. Dies ist nicht der Fall. Die Beihilfen von 50 – 70 Prozent stehen Beamten auch in der Pension zu, sodass die private Krankenkasse weiterhin nur 30 – 50 Prozent der Krankheitskosten übernehmen muss und somit günstige Tarife auch im Alter anbieten kann.

Beamte sollten sich privat krankenversichern

Es ist also tatsächlich Fakt, dass ein Beamter günstiger krankenversichert ist, wenn er sich privat versichert. Denn in der gesetzlichen Krankenversicherung müsste er sich freiwillig versichern und somit seine Beiträge allein bezahlen. Diese richten sich prozentual nach dem Einkommen und das kann bei einem Beamten hoch sein. Die Beiträge für die private Krankenversicherung sind aufgrund des Anspruchs auf Beihilfen zu Krankheitskosten gering. Ein Beamter kann sich, im Gegensatz zum Angestellten, jederzeit, völlig unabhängig von seinem Einkommen, privat krankenversichern.

Wo jedoch kein Unterschied zwischen Angestellten und Beamten gemacht wird, ist die obligatorische Gesundheitsprüfung. Hier wird detailliert abgefragt, in welchem Gesundheitszustand sich der zu Versichernde befindet. Die Fragen nach Vorerkrankungen, Krankenhausaufenthalten und Diagnosen müssen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Je nach Gesundheitszustand kann die private Krankenversicherung Zuschläge erheben oder die Kostenübernahme für bestimmte Behandlungen ausschließen. Im Gegensatz zu gesetzlichen Krankenversicherungen dürfen private Krankenversicherungen einen Antragssteller sogar komplett ablehnen.

Wer also verbeamtet ist und die Fragen zur gesundheitlichen Verfassung wahrheitsgemäß beantworten kann, sollte sich privat krankenversichern. Da die Beiträge für Beamte gering sind, kann hier von einigen Vorteilen profitiert werden, die gegenüber einer gesetzlichen Krankenversicherung vorhanden sind. Um den passenden Tarif zu finden, sollte man online einen kostenlosen Vergleich der privaten Krankenversicherungen einholen.