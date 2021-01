Wissenswertes für Gründer in Nordrhein-Westfalen

Vermeidbare Fehler

Viele Existenzgründer unterschätzen die finanziellen Schwierigkeiten in der Startphase. Die Rücklagen sind schnell aufgebraucht und es beginnt der Kampf ums Überleben. Daher sollten zumindest die Lebenshaltungskosten und die notwendigen Investitionen für das erste Jahr abgedeckt sein. Eine realistische und detaillierte Kostenaufstellung gibt Aufschluss darüber, wie viel Startkapital tatsächlich erforderlich ist. Bewährt hat sich dabei, zusätzlich einen pessimistischen und einen optimistischen Finanzplan aufzustellen. Reichen die vorhandenen Mittel nicht aus, ist eine Gründung ohne Fördermittel oder Gründungskredit nicht zu empfehlen.

Dennoch lassen Gründer teilweise alle negativen Vorzeichen außer Acht und wagen den Sprung ins kalte Wasser. Besser wäre, die Selbstständigkeit als Nebentätigkeit zu beginnen und langsam hochzufahren:

Website erstellen und optimieren

Wettbewerb beobachten in Bezug auf Produkte, Leistungen und Preise

Marketingmaßnahmen

Kundenstamm aufbauen

Das Zeitmanagement stellt einen weiteren Knackpunkt in der Startphase dar. Denn wer alle Tätigkeiten selbst übernehmen möchte, muss sich in neue Themenbereiche mühsam einarbeiten. Auf diese Weise geht kostbare Zeit verloren, die für produktive Arbeiten dringend benötigt wird. Das heißt in vielen Fällen: mehr Umsatzverlust als Kostenersparnis. Nützliche und kostenlose Tools von Buchhaltung über Steuerthemen bis hin zur Personalsuche können hier Abhilfe schaffen.

Wichtige Anlaufstellen für Gründer

Erste Ansprechpartner in NRW sind die 75 Startercenter . Hier arbeiten Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Wirtschaftsförderungen als Träger zusammen. Als Koordinator fungiert die landeseigene Gesellschaft NRW.Invest.

Hier erhalten Interessierte Starthilfe von der Geschäftsidee über die Auswahl der Fördermittel bis hin zur Umsetzung.

Am Anfang steht eine umfangreiche Orientierungsberatung mit umfassendem Informationsmaterial zu allen relevanten Themen der Existenzgründung. Diese persönlichen Beratungsgespräche sind kostenlos und greifen unter anderem folgende zentrale Fragestellungen auf:

Tragfähigkeit der Geschäftsidee

Motivation und Lebenssituation

Prüfung der persönlichen Qualifikation

Diese Eckpunkte sind entscheidend, wenn es um die Erstellung eines überzeugenden Businessplans geht. Dieser wiederum stellt die Grundvoraussetzung für finanzielle Fördermittel dar. Hierfür geben die Startcenter in Form einer Intensivberatung professionelle Hilfestellung. Das Ergebnis sind aussagekräftige und optisch ansprechende Konzepte, die den nächsten Schritt ermöglichen: die Beantragung von Fördermitteln.

Fördermöglichkeiten speziell für Gründer in NRW

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter unterstützen grundsätzlich nur Gründungsvorhaben zur Beendigung der Arbeitslosigkeit - aus dem ALG I-Bezug sowie auch für Langzeitarbeitslose. Die Bewilligung von Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld ist eine Ermessensentscheidung. Einen Rechtsanspruch für diese Leistungen gibt es nicht.

Für beispielsweise Absolventen und Gründer, die direkt aus dem Angestelltenverhältnis kommen, bietet das Land Nordrhein-Westfalen attraktive Finanzierungslösungen an.

Bürgschaften

Für einen Existenzgründungskredit ohne Sicherheiten springt unter bestimmten Voraussetzungen die Bürgschaftsbank NRW ein. Bei einem Darlehensbetrag von bis zu 1,25 Millionen Euro ist eine 80%ige Ausfallbürgschaft möglich. Üblicherweise stellt die Hausbank den Antrag im Zuge der Darlehensverhandlung.

Für Bürgschaften bis zu 200.000 Euro kann der Antrag auf direktem Weg gestellt werden. Auf diese Weise können die Bewerber sofort eine Sicherheit bei der Hausbank vorlegen und ihre Verhandlungsposition stärken.

Sind größere Investitionen erforderlich, kommt das Land NRW als Bürgschaftsgeber in Betracht. Die maximale Darlehenssumme beträgt 1.562.500,00 Euro. Der Antrag wird von der kreditgewährenden Bank bei PricewaterhouseCoopers (PwC) gestellt.

Stipendien und Prämien

Für zukunftsweisende Ideen ist ein Gründerstipendium von 1.000 Euro monatlich mit einer Laufzeit von einem Jahr möglich. Das Themenfeld ist dabei offen. Neben der finanziellen Unterstützung beinhaltet diese Förderung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie ein individuelles Coaching. Hinzu kommt der Austausch in Gründernetzwerken. Das Stipendium kann in der Vorgründungsphase und bis zu zwölf Monate nach Gründung eines Start-ups beantragt werden.

Wer sich als Handwerker zum ersten Mal selbstständig macht, kann von der Meistergründungsprämie profitieren. Dies gilt ebenso für Firmenübernahmen und mehrheitliche Beteiligungen. Voraussetzung ist dabei, dass Branche von Unternehmen und Meisterbrief übereinstimmen. Das Vorhaben ist nur dann förderungsfähig, wenn hierdurch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen und/oder gesichert werden. Der Antrag für den einmaligen Zuschuss in Höhe von 7.500 Euro muss vor Beginn der selbstständigen Tätigkeit gestellt werden. Anlaufstelle ist die betriebswissenschaftliche Beratungsstelle der zuständigen Handwerkskammer .

Darlehen zu günstigen Konditionen

Für bis zu fünf Jahre nach der Gründung bietet die NRW.Bank verschiedene Modelle an wie:

Universalkredit mit flexiblen Laufzeiten

Gründungskredit mit Investitionsförderung

Mikrodarlehen | 5.000 bis 25.000 EURO

Diese öffentlichen Förderdarlehen zeichnen sich durch niedrige Zinssätze sowie günstige Haftungs- und Tilgungsmodalitäten aus. Als Fördernehmer kommen Existenzgründer(-innen) von gewerblichen Unternehmen und aus den freien Berufen infrage. Die Beantragung erfolgt über das zuständige Startercenter direkt bei der NRW.Bank. Förderungsfähig sind:

Gründungskosten

Betriebsmittel sowie

Wachstums- und Erweiterungsinvestitionen

Ort der Gründung als Erfolgskriterium

Je nach Unternehmensart kann der Standort eine entscheidende Rolle spielen. Grundsätzlich fällt es in den großen Städten erheblich leichter, Ansprechpartner zu finden und ein Netzwerk aufzubauen. In diesen fünf beliebten Gründerstädten in NRW hat sich eine vielfältige Gründerszene etabliert:

Köln

Düsseldorf

Dortmund

Essen und

Duisburg

Hier finden Interessenten weitreichende lokale Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten mit speziellem Zuschnitt

Fazit

Bei diesem Angebot an Beratung, Unterstützung und Förderung sind Gründungswillige in keinem Fall gezwungen, unnötige Risiken einzugehen. Auch nach der Gründung kann eine Potenzialberatung wichtige Impulse geben und den Weg für Fördermittel ebnen. Geförderte Weiterbildungsveranstaltungen runden das Angebot ab.