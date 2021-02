Diesen Schutz bietet die Versicherung für Oldtimer

Was ist eine Versicherung für Oldtimer?

Die Oldtimer-Versicherun g versichert historische Fahrzeuge und deckt Schäden am Oldtimer ab. Autos, Motorräder, Traktoren und andere Nutzfahrzeuge können als Oldtimer versichert werden. Im Vergleich zur herkömmlichen Kfz-Versicherung sind die Versicherungskosten für Oldtimer in der Regel günstiger. Die Kfz-Haftpflichtversicherung bleibt trotzdem die gesetzliche Basis für historische Fahrzeuge. Die Grundversicherung kann durch Teil- oder Vollversicherung mit oder ohne Zusatzversicherung erweitert werden. Besitzer können dem Grundschutz der Oldtimer-Versicherung separate Module hinzufügen und damit die Versicherung an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Einen Teil von vorsätzlichen Schäden durch Vandalismus und Schäden beim Transport von Oldtimern deckt bereits die Teilkaskoversicherung ab.

Ist jedes alte Auto ein Klassiker?

Ein Oldtimer ist laut Gesetzgeber ein Auto mit einer mindestens 30-jährigen Geschichte. Er befindet sich in gutem Zustand und entspricht weitgehend dem ursprünglichen Zustand. Das Fahrzeug gilt als Automobilkulturgut. Diese Normen sind in den Fahrzeugzulassungsbestimmungen (FZV) festgelegt. Dies bedeutet, dass nicht jedes alternde Auto automatisch einen historischen Status hat. Ein Fahrzeug kann offiziell erst mit einem H-Nummernschild als Oldtimer angesehen werden. Das H bedeutet "historisches Fahrzeug". Autos aus dem Jahr 1985, die beispielsweise mit modernen Motoren und neuen Ersatzteilen ausgestattet sind, erhalten keine historischen Etiketten. Diese Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen nicht.

Was sind Youngtimer?

Fahrzeuge über 20 Jahre gehören zur Kategorie "Youngtimer". Der sogenannte Youngtimer hat eine Geschichte von 20 bis 30 Jahren und besitzt bereits einen bestimmten Wert oder eine gewisse Seltenheit. Im Gegensatz zu den Klassikern ist es jedoch unmöglich, junge Oldtimer als historische Fahrzeuge zuzulassen. Gleiches gilt für neuere Sammlerstücke, die von Experten häufig als Newtimer bezeichnet werden. Edle Sportwagen und Luxusautos unter 20 Jahren haben wie die Young- und Newtimer ein reguläres Nummernschild.

Erweiterter Schutz mit teilweiser Abdeckung

Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist im Straßenverkehr obligatorisch. Die Versicherung für Oldtimer bietet jedoch eine Schadensabsicherung, die weit über den gesetzlichen Grundversicherungsschutz hinausgeht. Bei Personenschäden fällt die maximale Entschädigung für jede verletzte Person wesentlich höher aus. Dies schließt auch Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz ein, beispielsweise wenn aus dem Oldtimer Öl oder Benzin austritt. Die Versicherung stellt außerdem sicher, dass der Oldtimer vor Diebstahl, Feuer oder Explosion, Glasschäden und Kurzschluss geschützt ist. Die Absicherung umfasst auch Schäden, die durch natürliche Faktoren verursacht werden, wie Schäden durch Stürme, Hagel, Erdrutsche und Einstürze . Bei anstehenden Reparaturen und Restaurierungen sind die Originalteile ebenfalls versichert. Darüber hinaus deckt die Versicherung auch Schäden ab, die durch Tierbisse und Kollisionen mit verschiedenen Tieren verursacht wurden. Neben einer Teilkaskoversicherung deckt eine Vollkaskoversicherung auch Eigenschäden am Oldtimer ab. Selbst wenn Besitzer fahrlässig handeln, können sie den Einwand einer groben Fahrlässigkeit vermeiden. Dieser Schutz deckt auch die Schäden von Bremsen, Betrieb oder Beschädigung ab.

Welche Fahrzeugtypen bekommen einen Oldtimer-Schutz?

Ob Auto, Motorrad, LKW oder Traktor, grundsätzlich können Besitzer alle Fahrzeugtypen als Oldtimer versichern lassen. Voraussetzung ist, dass es bereits eine Versicherung für einen Alltagswagen gibt. Eine Versicherung für Oldtimer lässt sich nur abschließen, wenn es bereits eine Absicherung für ein Alltagsfahrzeug gibt. Wenn der Wagen über 30 Jahre alt ist, kann es unter der H-Zulassung offiziell als Oldtimer zugelassen werden. Nur so erhalten die Klassiker die wichtigen Nummernschilder und können durch die spezielle Versicherung geschützt werden. Der Wert eines Oldtimers wird anhand seines Erhaltungszustands bestimmt. Das wohl wichtigste Kriterium zur Bestimmung des Wertes eines Oldtimers ist sein Erhaltungszustand. Der Gutachter identifiziert ihn. Darüber hinaus beeinflussen Faktoren wie Marke, Modell, Herstellungsjahr und die Anzahl der Vorbesitzer auch den Wert alter Fahrzeuge.

Was ist der Unterschied zur klassischen Kfz-Versicherung?

Der große Unterschied sind die Versicherungsprämien. Da Besitzer von Oldtimern den Wagen seltener und vorsichtiger einsetzen, ist das Unfallrisiko kleiner. Versicherungsunternehmen belohnen dies mit günstigen Tarifen. Mit anderen Worten, wenn ein Oldtimer in einen Unfall verwickelt ist, wird das Auto durch eine Versicherung nicht herabgestuft. Der Versicherungsbeitrag bleibt gleich. Die Lebensdauer des Autos wirkt sich auch positiv auf die Versicherungsprämien aus. Je älter das Fahrzeug, desto günstiger die Versicherung. Durch den Selbstbehalt kann der Versicherte bei der Oldtimer- und Kfz-Versicherung sparen.