5 Maßnahmen für ein erfolgreiches Employer Branding

Wer als Top Arbeitgeber (DIQP) gelten möchte, muss die geweckten Erwartungen der eigenen Mitarbeiter erfüllen, um sich als solcher zu profilieren. Die folgenden 5 Maßnahmen stellen besonders effektive Methoden dar, um die Position des Unternehmens zu stärken.

Maßnahme 1: Die eigenen Werte ausrichten und glaubhaft präsentieren

Eine glaubwürdige Employer Value Proposition (EVP) stellt die Grundlage eines erfolgreichen Employer Brandings dar. Dabei handelt es sich um sämtliche Versprechen, die dem Mitarbeiter gegenüber zum Ausdruck gebracht werden. Die zentrale Frage, die sich hier stellt, ist: Was macht das Unternehmen einzigartig und zu einem Top Arbeitgeber (DIQP)? Diese Frage bezieht sich auf sämtliche Werte, die in der Firma gelebt werden oder künftig vorgelebt werden sollen. Dabei gilt es außerdem, Alleinstellungsmerkmale gegenüber der direkten Konkurrenz herauszuarbeiten.

Solche Alleinstellungsmerkmale sind entscheidend und sollten deshalb auf keinen Fall durch nichtssagende Floskeln ersetzt werden. Eine "attraktive Bezahlung" oder "gute Karrierechancen" sind reine Auslegungssache und geben damit weder die Einzigartigkeit noch die Authentizität des Unternehmens als Arbeitgeber wieder.

Bei dieser grundlegenden Maßnahme sollte weniger die Originalität im Vordergrund stehen als vielmehr die Authentizität. Denn ein Leitgedanke, der glaubhaft vermittelt werden soll, muss auf allen Ebenen gelebt werden.

Maßnahme 2: Die Kultur im Unternehmen klar kommunizieren

Vorzüge wie auch Besonderheiten des Unternehmens müssen nach außen hin klar und deutlich kommuniziert werden, damit zukünftige Arbeitnehmer auf die Firma aufmerksam werden können. Allerdings ist in diesem Fall nicht nur die Wirkung extern entscheidend. Auch intern müssen diese Aspekte kommuniziert und vertreten werden. Schließlich geht es beim Employer Branding nicht ausschließlich darum, externe Zielgruppen anzusprechen. Damit es zu keinen Unstimmigkeiten und keinem Unmut unter den Arbeitnehmern kommt, sollten die kommunizierte und gelebte Unternehmenskultur so identisch wie möglich sein. Nur so lassen sich langfristig auch die Top-Talente an den Arbeitgeber binden, die bereits angestellt sind.

Eine offene, ehrliche und transparente Kommunikation ist für diese Maßnahme entscheidend. Nicht immer wird ein schwindelerregendes Marketingbudget dafür benötigt. Wird aktiv nach neuen Mitarbeitern gesucht, können selbstverständlich Karrieremessen und Medienkampagnen ein guter Ansatzpunkt sein. Intern eigenen sich Firmenevents, um spezielle Meilensteine zu feiern. Dennoch sollten die kleinen Maßnahmen nicht vernachlässigt werden.

Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, lohnt es sich, die eigene Karrierewebseite wie auch die eingesetzten Social-Media-Kanäle zu pflegen und aktuell zu halten. Dabei gilt es in erster Linie, Einblicke in das Unternehmen zu gewähren. Bilder oder Videos, die sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden oder den Chef einbinden, werden in den meisten Fällen wohlwollend und interessiert aufgenommen.

Ein Mitarbeiternetzwerk bietet den Mitarbeitern eine Möglichkeit, um ihre gesammelten Erfahrungen zu teilen. Solch ein Netzwerk ist eine interne Plattform, die entweder in die sozialen Netzwerke oder in Form eines Chats oder als ein eigenes Portal eingebunden werden kann. Regelmäßige Mitarbeiterinformationen, Fotos, Anekdoten oder Ähnliches können hier gepostet werden und stärken das Zugehörigkeitsgefühl.

Die Teilnahme an Arbeitgeberrankings ist eine weitere beliebte und effektive Methode. Dabei werden sowohl das Betriebsklima als auch die Unternehmensleistungen bewertet. Solche Bewertungen stellen nicht nur eine Repräsentation nach außen dar, mit denen ein Top Arbeitgeber (DIQP) Gütesiegel erzielt wird. Sie sind gleichzeitig ein wertvolles Feedback, das die Mitarbeiterzufriedenheit wiedergibt. Bei starken Diskrepanzen können so zeitnah die passenden Gegenmaßnahmen getroffen werden.

Maßnahme 3: Mitarbeiter als Markenbotschafter

Small Talk ist die beste Gelegenheit, um für die eigene Firma zu werben. Besonders effektiv wird die Werbung dann, wenn der Mitarbeiter einen sogenannten Elevator Pitch erhält. Das Ziel des Elevator Pitches ist es, innerhalb kürzester Zeit ein Thema spannend und zielgerichtet zur Sprache bringen zu können. In diesem Fall handelt es sich um die eigenen Aufgaben im Unternehmen, die originell und prägnant sein sollten. Da eine solche Vorstellung nicht länger als 30 Sekunden dauern sollte, ist es notwendig, sie entsprechend vorzubereiten.

Der Elevator Pitch ist aber nicht nur ein Gewinn für die Firma. Er versetzt den Mitarbeiter in eine Position, in der er oder sie profiliert und souverän auftreten kann, ohne sich spontan etwas überlegen zu müssen. Sie können außerdem als Einleitung für die Mitarbeiterwerbung verwendet werden. Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programme stellen dabei einen besonderen Anreiz dar.

Dieses kleine Verkaufsgespräch zugunsten der Firma kann, wenn es zu einer Rekrutierung kommt, gezielt entlohnt werden. Schön ist es, wenn es sich nicht zwangsweise um eine monetäre Entlohnung handeln muss. Denn anders als ein kleiner Geldbetrag auf dem Konto bleiben Wellnessgutscheine, Personality-Coachings oder auch kostenlose Theaterbesuche weitaus länger im Gedächtnis.

Obwohl der Mitarbeiter selbst, während eines kurzen Elevator Pitches eine Art Botschafter für das Unternehmen darstellt, kann dieses Medium ganz gezielt genutzt werden. So können besonders engagierte und interessierte Mitarbeiter zu einem öffentlichen Markenbotschafter ernannt werden. Ein solcher Botschafter repräsentiert das Unternehmen anschließend auf Fachportalen der eigenen Karrierewebseite oder externen Blogs.

Maßnahme 4: Die Erfahrungen potenzielle Mitarbeiter stärken

Nichts ist schlimmer für die Employer Brand, als wenn Bewerber schlecht von der Firma denken und diesen Umstand gegebenenfalls nach Außen kommunizieren. Denn darunter leidet der Ruf des Unternehmens, ohne das direkt Einfluss darauf genommen werden könnte.

Deshalb ist es wichtig, dass sämtliche Prozesse für einen potenziellen Mitarbeiter möglichst reibungslos und angenehm vonstattengehen. Zu diesen Erfahrungen zählen sämtliche Stadien, die ein Bewerber durchläuft. Angefangen bei der Stellensuche über den Bewerbungsvorgang bis hin zu den einzelnen Auswahl- und Interviewstufen. Wird hier unpassend kommuniziert oder beispielsweise nicht in den zuvor versprochenen Zeiträumen reagiert, dann trägt das zu einem negativen Bild des Unternehmens bei.

Um dem vorzubeugen, lohnt es sich, sämtliche Schritte regelmäßig zu überprüfen. Darunter fallen auch die folgenden Punkte:

Der Bewerbungsprozess sollte so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet sein. Idealerweise besteht dabei die Möglichkeit zur Online-Bewerbung, die in maximal drei Schritten abgeschlossen werden kann.

Der Bewerber sollte ein möglichst schnelles und zuverlässiges Feedback erhalten. Das gilt gleichermaßen für Zu- wie auch für Absagen und für Vorstellungstermine.

Telefoninterviews und Bewerbungsgespräche sollten professionell geführt sein. In den meisten Fällen wird dabei ein lockerer Ton bei ernstem Inhalt anvisiert.

Maßnahme 5: Das Employer Branding regelmäßig prüfen

Die Maßnahmen, die für das Employer Branding getroffen werden, müssen regelmäßig überprüft werden. Dafür eigenen sich insbesondere KPIs, also Key Performance Indicators, die sämtliche Abläufe rund um die Personalbeschaffung berücksichtigen. Gleichzeitig sollten diese Faktoren auch für die Validierung interner Maßnahmen in angepasster Form Einsatz finden. So kann die Firma schnell und effizient feststellen, ob Nachholbedarf besteht. Wesentliche Faktoren sind:

Die Quote an Initiativbewerbungen, die für einen guten Ruf des Unternehmens sprechen kann.

Die Anzahl an Bewerbungen, die auf einen Ausbildungsplatz zusammenkommen.

Die Anzahl an Ferienjobbern, die aus den Familien von Mitarbeitern stammen.

Die Quote von Abbrüchen während der Ausbildungszeit.

Diese Faktoren berücksichtigen sowohl das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als auch die Wirkung des Arbeitgebers in der Öffentlichkeit. Wichtig dabei ist, dass das Controlling regelmäßig durchgeführt wird. Nur so kann ein durchgehend gutes Employer Branding sichergestellt werden.