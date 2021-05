Klug investieren - wie lässt sich das anstellen?

Einigermaßen klug zu investieren erfordert in vielerlei Fälle kein enormes Vorwissen. Tatsache ist nämlich, dass auch Neulinge und Laien mit rationalem Verhalten bereits gute Schritte in Richtung eines langfristigen Vermögensaufbaus unternehmen können – zumindest in Bezug auf Aktien und ähnlich einfache Wertpapierformen. Immobilieninvestments erfordern dagegen eine weitaus größere Bandbreite an Know-how, um gewinnbringend ausgeführt zu werden. Interessierte sollten sich für ein solches Vorhaben im besten Fall an professionelle Hilfe wenden.

Von Aschendorff Medien