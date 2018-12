Wie erkenne ich eine Überbelastung an mir?

Wann ist jemand überlastet?

Wer ohne Pause arbeitet und sich keine Auszeit nimmt, wird früher oder später völlig erschöpft sein. Der Prozess des sogenannten Burnout ist langwierig, ein Symptom folgt dem anderen. Es beginnt mit reduzierter Konzentrationsfähigkeit, die fälschlicherweise mit Kaffee bekämpft werden soll. Das es sich nicht um Müdigkeit handelt, merken Betroffene nicht. In diesem Zusammenhang ist die Reizschwelle erhöht, was schnell dazu führt, das die Person leicht aus der Haut fährt. Am Abend fühlen sich Betroffene völlig erschlagen, innerlich leer und abgekämpft. Doch leider kreisen die Gedanken dann auch im Bett, der Kopf schaltet einfach nicht ab. Gedanken um all die Arbeit verhelfen nicht gerade zu erholsamen Schlaf. Oft liegt ein bereits überlasteter Mensch lange im Bett wach und kann schlecht einschlafen. Es sind erste, kaum wahrnehmbare Zeichen einer Überlastung, die langsam voranschreitet.

Den Teufelskreis Erschöpfung durchbrechen

Die nächsten Zeichen sind vermehrtes Schwitzen und ein flacher Atem. Die Erschöpfung wird nun auch unter den Augen als dunkle Ringe sichtbar, der Gesichtsausdruck ist fade und stumpf. Zusätzlich entsteht zuweilen ein plötzliches Zittern, in Verbindung mit einer angespannten Körperhaltung und dauerhafter Appetitlosigkeit. Genau diese Verknüpfung ist der erste Schritt zu erhöhtem oder hohem Blutdruck. Wer an dieser Stelle angekommen ist, muss ohne wenn und aber einen Gang zurückschalten. Sollte der Blutdruck tatsächlich dauerhaft erhöht sein, bietet es sich an, diesen mit einem Blutdruckmessgerät Test im Auge zu behalten. Schon allein die Werte sind für überlastete Menschen ein Warnsignal, kürzer zu treten. Denn dieser Prozess kann durchaus gestoppt werden. Ziel sollte in jedem Fall der normale Alltag sein, ohne jegliche Erschöpfungsanzeichen

Weg von Stress und Überlastung!

Um sich vor allem Nachts zu erholen, sollte zwei Stunden vor dem Bett keinerlei Arbeit mehr erledigt werden. Auch die Gedanken an die Arbeit müssen abgeschaltet werden. Auch wenn manch Einer glauben mag, dass so etwas nicht möglich ist: Es geht und bedarf nur dem Willen und der Einsicht zur eigenen Gesundheit. Wer schon zwei Stunden vor dem Schlafen gehen zur Ruhe kommt, schläft schneller ein und nimmt seine Probleme nicht mit ins Bett. Auch ein kurzer Spaziergang am Abend hilft, um zur Ruhe zu kommen. Sobald die ersten Schritte zur Erholungsphase bewältigt sind, fällt es weitaus leichter, Pausen einzulegen und wieder Kraft zu finden.