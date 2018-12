Alles über die Ursachen und Behandlungsformen von Schwindel

Mittlerweile klagt jeder zehnte Patient bei seinem Arzt über Schwindel. Bei manchen geht er einfach wieder weg, bei anderen breitet er sich aus und bleibt über mehrere Wochen oder Monate. Spätestens dann, wenn die Schwindelgefühle zu einem ständigen Begleiter geworden sind, ist es wichtig, zu handeln.

Was genau für den Schwindel verantwortlich ist, kann nur ein Arzt herausfinden. Immerhin ist die Funktion unseres Gleichgewichtsorgans von vielen Faktoren im Körper abhängig. Gehör, Sehkraft sowie Tast- und Tiefensinn können durch Stress oder behandlungsbedürftige Erkrankungen aus dem Ruder laufen. Hierbei spielt ein funktionierender Blutdruck ebenso eine große Rolle wie ein intakter Blutfluss. Wann immer es in einem dieser Bereiche zu Störungen kommt, kann Schwindel unterschiedlichster Art auftreten. So lässt sich auch erklären, dass Schwindel häufig ältere Menschen betrifft.

Doch es gibt einiges, was man tun kann, damit alle einzelnen Körperfunktionen gut zusammenarbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist gerade im Alter die regelmäßige Bewegung. Schon längst haben Experten den Zusammenhang zwischen ausreichender Bewegung und dem Gleichgewichtssinn erkannt. "Wer sich bewegt, hat weniger Gleichgewichtsprobleme", betont Professor Dr. Matthias Tisch, ärztlicher Direktor in der HNO-Heilkunde am Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Er ist davon überzeugt, dass auch die Bedeutung des Gleichgewichtstrainings nicht unterschätzt werden darf. Natürlich gibt es auch einige Faktoren, die sich nicht so einfach beeinflussen lassen. Dazu gehören z. B. mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten; aber auch traumatisierende Erlebnisse und Diabetes können Schwindelgefühle auslösen. Davon abgesehen können Schwindelgefühle auch der Ausdruck für einige Krankheitsbilder, wie Mittelohrerkrankungen, sein.

Die Behandlungsmethoden von Schwindel richten sich immer nach der Ursache. Sofern die Ursache in einer Entzündung begründet liegt, können Antibiotika und durchblutungsfördernde Mittel oder auch Kortison gegeben werden. Ebenfalls eine gute Hilfe sein können so genannte Antivertiginosa. Sie verschaffen Linderung bei heftigen Schwindelbeschwerden. Handelt es sich um einen gutartigen Lagerungsschwindel sind gezielte Übungen das beste Rezept. Ein begleitendes Gleichgewichtstraining, das zum Beispiel mit einem Physiotherapeuten oder einem Heimprogramm erarbeitet wird, kann bestehenden Schwindel nicht nur bekämpfen, sondern auch das erneute Auftreten eindämmen. Darüber hinaus sollten sich Patienten ausgewogen ernähren. Alkohol, Nikotin und Stress sollten abgebaut oder nach Möglichkeit ganz vermieden werden. Die vier Schlüsselbereiche sind also Bewegung, Gleichgewichtstraining, eine ausgewogene Ernährung sowie das emotionale Gleichgewicht.