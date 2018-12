Pflegedienst beauftragen - Die optimale Versorgung auch in schwierigen Situationen

Welche Leistungen bietet der Pflegedienst im Alltag?

Die Leistungen eines modernen und professionellen Pflegedienstes sind heute extrem umfangreich. In erster Instanz bietet Ihnen der Pflegedienst eine adäquate und fachgerechte Versorgung rund um Ihre eigene Gesundheit. Dies beginnt bei einer fachgerechten Unterstützung bei der morgendlichen Pflege und geht bis hin zum Besorgen, Stellen und Verabreichen der dringend notwendigen Medikation.

Über Anbieter gibt es aber eine weitere Möglichkeit, die eine besonders umfassende Betreuung und Versorgung aller Pflegebedürftigen ermöglicht. Hier finden Sie eine breite Auswahl an qualifizierten und freundlichen Pflegekräften, welche eine kompetente Betreuung rund um die Uhr für Sie ermöglichen. Dank der dauerhaften Präsenz ermöglichen Pflegedienste auch ein Leben in den eigenen vier Wänden, wenn Sie gesundheitlich nicht mehr fit sind und sich nicht selbst versorgen können.

Warum ist die Pflege sinnvoll?

Wie bereits erwähnt, kann es immer wieder und jederzeit zum Eintreten der Pflegebedürftigkeit kommen. Längst nicht nur alte Menschen sind hiervon betroffen, sondern auch zunehmend Personen jüngerer Jahre. Schnell sind die kognitiven und vor allem körperlichen Fähigkeiten nicht mehr so ausgeprägt, dass eine eigene Selbstversorgung möglich ist. Der Pflegedienst ist hier dann eine der letzten Möglichkeiten, um weiterhin wie gewohnt in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Durch die fachgerechte Versorgung vor Ort können Sie auch bei den entsprechenden Defiziten weiterhin in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus verbleiben.

Allerdings sollte man auch die eigenen Angehörigen definitiv nicht außer Acht lassen. In einer der genannten Szenarien kommt es zu besonders hohen Anforderungen an die Angehörigen. Die ungewohnte Situation bedeutet sehr viel Aufwand und sehr viel Stress für jeden Beteiligten. Zudem ist es häufig so, dass sich in einem solchen Fall dann die Angehörigen um den Pflegebedürftigen kümmern möchten. Dies alles bedeutet natürlich deutliche Einschränkungen sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld. Die Lösung: Einen Pflegedienst beauftragen. Dank der zusätzlichen Unterstützung durch den professionellen Pflegedienst erfahren nicht nur die Pflegebedürftigen eine entsprechende Versorgung, sondern die Angehörigen werden gleichzeitig entlastet. Auch dies ist natürlich ein entsprechender, klarer Vorteil.

Wie gestaltet sich die Finanzierung entsprechender Beauftragungen?

Wenn Sie einen Pflegedienst beauftragen möchten, dann machen Sie sich mit Sicherheit auch Gedanken rund um die Finanzierung dieser Pflege. In der Regel bestehen auch gute Möglichkeiten, zumindest einen großen Teil der Kosten durch die Krankenkasse bzw. die Pflegeversicherung abdecken zu lassen. Voraussetzung hierfür ist lediglich eine aktuelle Pflegestufe, denn in einem solchen Fall stehen Ihnen finanzielle Mittel in Form des Pflegegeldes zur Verfügung, welche für die Finanzierung der Kosten aufgebracht werden können.

Tipp: Sind Sie sich rund um die Abwicklung und die Möglichkeiten der professionellen Pflege in den eigenen vier Wänden nicht sicher sind, dann können Sie sich bei Ihrer Krankenkasse bzw. bei der Pflegeversicherung im Speziellen umfangreich beraten lassen. Auch das Beantragen einer Pflegestufe für die weitere Finanzierung aller anfallenden Aufgaben lässt sich hier ohne Probleme und mit wenig Aufwand erledigen, wenn Sie dies wünschen.